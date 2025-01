L'Ajuntament de Tortosa endurirà el control dels patinets i l'ús obligatori del casc

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Tortosa endurirà el control dels patinets i la vigilància de l'ús obligatori del casc. El passat divendres, el consistori va mantenir una reunió amb la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa que va expressar el malestar que els ocasiona el mal ús d'aquests vehicles de mobilitat personal (VMP) fora de les zones comercials, on ja hi ha restriccions.

El consistori s'ha compromès a modificar l'ordenança municipal de circulació per fer obligatori l'ús del casc i prohibir que aquests tipus de vehicles puguin circular a més de 25 quilòmetres per hora, tant a la calçada com en els carrils bici. També es recorda que la Policia Local adquirirà un dinamòmetre per tal de comprovar que no superin la limitació.

A la reunió del divendres els representants veïnals es van queixar que alguns dels usuaris que circulen amb bicicleta o patinet fora de les zones comercials, ho fan per la vorera, i utilitzant el telèfon mòbil o superant el límit de velocitat. «A l'espera d'una normativa estatal que pugui fer obligatori el carnet de conduir per als patinets o la necessitat de contractar una assegurança, l'Ajuntament de Tortosa modificarà la normativa per fer obligatori l'ús del casc, com estan fent altres ajuntaments del país» ha explicat l'alcalde, Jordi Jordan.

El juny de l'any passat el consistori ja va iniciar una campanya informativa sobre l'obligatorietat de baixar de la bicicleta o del patinet en horari comercial quan es circula per la zona del centre. També es van imposar sancions de fins a 100 euros per circular per la vorera, incomplir l'horari senyalitzat, superar els 25 quilòmetres per hora, circular per vies interurbanes, o fer ús d'auriculars o de telèfons mentre es condueix.

Jordan també s'ha compromès a desplegar el protocol per regular que es facin treballs comunitaris en lloc de les sancions econòmiques de l'Ordenança del Bon Ús de la Via Pública i de l'Espai Públic. Aquests treballs es farien a partir d'un conveni amb el Centre d'Atenció i Seguiment de les Addiccions de Tortosa, i consistirien en la participació de l'infractor en activitats formatives en valors cívics o de millora personal.