Detingut un conductor begut per l'atropellament mortal d'una ciclista a Roquetes

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor begut de 74 anys per l'atropellament mortal d'una ciclista a la carretera local TV-3421 a Roquetes, aquest dijous a la tarda, segons han confirmat a l'ACN fonts policials.

Els fets van tenir lloc cap a les 17.17 hores al quilòmetre 22,3 de la citada via, quan el turisme va atropellar la ciclista. La víctima és C.M.M., de 26 anys i veïna de l'Hospitalet de Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Posteriorment, els Mossos van detenir el conductor del turisme, que va donar positiu per alcoholèmia. Amb aquesta víctima, la primera ciclista morta aquest any, ja són vuit els morts a les carreteres catalanes el 2025.

L'accident va obligar a tallar la via en el dos sentits de la marxa. Es van activar dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).