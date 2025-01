L'antic col·legi dels Josepets de Tortosa comença a transformar-se en un gran centre esportiu

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La junta de govern local de l'Ajuntament de Tortosa ha aprovat el projecte per començar a transformar l'antic col·legi de Sant Josep, conegut popularment com els Josepets, en un gran centre esportiu, cultural i social al cor de la ciutat. El projecte comença enguany amb la construcció d'una sala poliesportiva coberta i els serveis corresponents, i la rehabilitació de dues de les quatre naus de l'imponent complex educatiu en desús, que la Germandat de Sacerdots Operaris Diocesans va cedir al consistori.

La pista esportiva té un cost de 2,7 MEUR i la rehabilitació de l'entorn costarà 705.000 euros. L'obra compta amb 1,5 MEUR de subvenció del Consell Superior d'Esport i un ajut de 175.000 euros de la Diputació de Tarragona.

La primera obra de la gran rehabilitació i transformació integral de l'antic col·legi Sant Josep de Tortosa començarà enguany. La comissió de Patrimoni de les Terres de l'Ebre ha donat llum verda a la proposta de l'actual govern municipal després de desestimar el projecte de l'anterior mandat, la construcció d'un gran pavelló esportiu. Per donar compliment als requisits de Patrimoni i conservar les edificacions dels Josepets, el projecte actual, presentat aquest dijous, inclou una pista poliesportiva coberta, però també planteja com rehabilitar i aprofitar la resta del complex educatiu.

D'una banda, el que ja havia sigut un edifici residencial i que es troba en un molt bon estat de conservació, es destinaria a aquests usos. També es recuperaran els grans espais de patis i exteriors per tenir un nou pulmó verd al centre de Tortosa, a tocar del Fortí de Bonete i del circuit verd de les muralles, i es podria recuperar l'antiga piscina de l'escola per a usos esportius i lúdics. Finalment, la Diputació de Tarragona estudia la possibilitat d'ampliar allí el Conservatori de Música de la ciutat.

La pista poliesportiva central

El que havia sigut el pati central de l'escola dels Josepets i una ala d'una de les naus que està en estat de ruïna es convertiran en la nova pista poliesportiva coberta. Estarà dotada amb tots els serveis complementaris - vestuaris, dutxes o magatzem-. L'accés al pavelló es farà per la plaça Mossèn Sol, paral·lela a la muralla. Això suposarà la rehabilitació de dues de les naus de l'escola. En concret, l'obra preveu una reforma de 2.839 metres quadrats de superfície, 983 dels quals per a la nova sala poliesportiva coberta i 1.856 metres quadrats de rehabilitació de les naus existents, «que Patrimoni ha demanat que es conservin», com ha remarcat l'alcalde Jordi Jordan.

Al pati central hi haurà un vestíbul d'entrada, el control d'accessos a les diferents sales d'entrenament, els vestidors dels jugadors i d'àrbitres, o els serveis del centre esportiu. En una primera planta més elevada hi haurà la sala esportiva reglamentària, una sala tècnica i un magatzem. Jordan ha detallat que el projecte preveu l'accés i la redirecció dels usuaris que entrin per totes les naus del complex, tot i que, de moment, no es reformen totes en aquesta primera fase.

El cost de l'obra és de 3,4 milions d'euros, 2,7 per a la pista i 705.000 euros per a la rehabilitació de l'entorn. El Consell Superior d'Esports ha atorgat una subvenció d'1,5 milions d'euros per al pavelló, que ha mantingut i renegociat amb el nou projecte de l'actual govern municipal. La Diputació de Tarragona ha concedit 175.000 euros d'ajut per a l'obra. El consistori invertirà 1,7 milions d'euros de fons propis, previstos en el pressupost de 2025. El termini d'execució és d'un any.

Més respectuós i més aprofitaments

«És un projecte respectuós amb l'antic col·legi dels Josepets, perquè s'aposta per la rehabilitació, però s'adapta a una realitat important. Donarà vida aquí al barri del Rastre, a la ciutat històrica i donarà resposta a les necessitats esportives de la ciutat», ha destacat l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan. «Pensàvem que necessitava una mirada global més, oferir molts espais, en moltes zones», ha afegit.

El consistori continuarà buscant el suport financer de les administracions supramunicipals perquè la transformació dels Josepets és un projecte molt gran. Jordan ha avançat que ja es treballa amb el Departament de Cultura per rebre una subvenció per a la redacció del projecte de recuperació d'una de les naus que es vol destinar a usos culturals, i que ja està en marxa. També s'estudia com recuperar l'ala residencial dels sacerdots del col·legi per crear-hi una mena d'alberg o un sistema d'allotjament per a joves, esportistes o artistes.

Finalment, l'alcalde ha apuntat que la Diputació de Tarragona estudia la possibilitat d'ampliar el Conservatori de Música de Tortosa en una de les naus dels Josepets. «S'està mirant i avaluant, però la Diputació de Tarragona té necessitats d'ampliació d'aules al Conservatori i, per tant, això també lliga en poder donar vida en aquest espai», ha apuntat Jordan.

La piscina d'estiu

Jordan també ha recordat que els pressupostos de 2025 inclouen una partida per redactar el projecte de recuperació de la piscina que hi ha a la part alta del complex educatiu dels Josepets. La piscina té un solàrium i vestidors, i està envoltada de diferents espais d'esbarjo escolars, un bosc amb zones de pícnic que arriba fins als peus del Fortí de Bonete i les instal·lacions de l'Hospital Verge de la Cinta i el futur circuit verd de les muralles de Tortosa. La redacció d'aquest projecte és un dels acords de les negociacions dels pressupostos amb la CUP i aquest any s'encarregarà per conèixer les possibilitats de recuperació «d'aquest espai d'aigües a l'aire lliure», que podria donar resposta a la reivindicada piscina municipal d'estiu que no té la ciutat.