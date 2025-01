Melilla s'uneix a Tortosa a la candidatura per declarar les fortificacions Patrimoni Mundial

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La ciutat autònoma de Melilla s'ha adherit a la candidatura, liderada per Tortosa, perquè les fortificacions de diverses ciutats mediterrànies siguin declarades Patrimoni Mundial per part de la UNESCO. En una reunió a Madrid, en la Fira Internacional de Turisme (FITUR), també s'ha anunciat els membres del comitè científic de la candidatura, experts en patrimoni de qui l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha destacat la vàlua i expertesa.

Els impulsors de la candidatura també s'han reunit amb representants del govern de Mèxic, a càrrec de les Illes Maries, Reserva de la Biosfera i Patrimoni Mundial i que formen part del sistema de fortificacions novohispanes del Pacífic amb qui les ciutats mediterrànies establiran projectes de cooperació.

L'alcalde de Tortosa s'ha reunit amb l'alcaldessa de Cartagena, Noelia Arroyo, l'alcalde d'Eivissa, Rafael Triguero, el president del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca, l'alcalde de Palma, Jaime Martínez, la consellera de Cultura de Melilla, Fadela Mohatar, i el coordinador de la candidatura, Jordi Tresserras.

El comitè científic estarà format per Albert Curto (Arxiu Comarcal del Baix Ebre) i Núria Gil (Universitat Rovira i Virgili) per part de Tortosa; Rosa Gurrea i Fanny Tur (tècniques de patrimoni) per part d'Eivissa; el cronista Tomeu Bestard, per part de Palma; Simon Gornés, vicepresident del Consell Insular, membre del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios - ICOMOS España i del Comité Científico de Fortificaciones (ICOFORT) per part de Menorca; José Antonio Martínez, membre d'ICOMOS, per part de Cartagena; Antonio Bravo per part de Melilla; i Juan Carlos Molina, president d'ICOMOS, com a representant de Múrcia. També formen part del comitè per part d'ICOFORT Espanya, Juan Antonio Mira, secretari general d'ICOMOS Espanya, i Fernando Cobos, vicepresident d'ICOFORT.

Els impulsors de la candidatura s'han trobat amb la secretaria de Marina (SEMAR) del govern de Mèxic, María Montserrat Zárate Varela, capitana de la fragata, i el tinent Alberto Rivera Guzmán (tinent), que es fan càrrec de les Illes Maries.