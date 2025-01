La Generalitat adapta una passarel·la sobre la C-12 a Tortosa per a persones amb mobilitat reduïda

S'han instal·lat dos ascensors per facilitar el seu accés.Territori

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat ha finalitzat les obres per adaptar una passarel·la per a vianants sobre la C-12 a Tortosa a persones amb mobilitat reduïda. El delegat del Govern a les Terres de l’Ebre,Joan Castor Gonelli l’alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, han visitat aquesta actuació, que ha comptat amb un pressupost de 425.000 euros. Els treballs, que ha executat el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, han consistit principalment en la instal·lació de dos ascensors i l’adequació de la vialitat de l’entorn.

La passarel·la està ubicada a la carretera C-12 al seu pas pel nucli de Tortosa, que en aquest tram s’anomena avinguda de Marcel·lí Domingo; creua la carretera i comunica el pavelló municipal d’Esports i l’escola Ferreries. L’actuació permet millorar la mobilitat en aquest entorn i afavorir la permeabilitat a una banda i l'altra de la C-12.

Els treballs han consistit en l’execució de l’estructura necessària i la instal·lació d’un ascensor a cada vorera de la C-12 per accedir a la passarel·la, així com l’adequació de l’entorn de la passarel·la, amb l’ampliació de voreres i l’adequació dels accessos i la col·locació d’un paviment per a l’encaminament de les persones amb mobilitat reduïda. Les obres s’han completat amb la senyalització vertical i horitzontal i l’enllumenat.