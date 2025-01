El Consorci d'Aigües de Tarragona tanca el 204 sense accidents laborals

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha superat els 530 dies sense registrar cap accident laboral amb baixa. L’ens ha viscut un 2024 lliure d’incidències destacables entre el personal propi i aliè. Segons explica l'ens, això ha estat possible gràcies a la progressiva implantació de la cultura zero accidents, a través de la gestió integrada i sistemàtica en matèria de prevenció de riscos laborals (PRL).

La cap del departament de Seguretat del CAT, Mireia Campos, ha subratllat que «durant els últims anys hem aconseguit consolidar unes xifres de sinistralitat laboral realment satisfactòries, tancant exercicis com aquest 2024 amb zero accidents amb baixa».

Durant el 2024, l’equip humà del CAT ha rebut 535 hores de formació relacionada amb el seu propi benestar i seguretat. Treballadors i treballadores han participat en programes formatius vinculats a la conducció segura, la prevenció i extinció d’incendis, primers auxilis o manipulació de productes perillosos, entre d’altres.

«És especialment destacable una iniciativa que vam posar en marxa fa tres anys: la implicació activa dels treballadors del Consorci a l’hora de detectar i notificar oportunitats de millora, accions o condicions insegures», explica Campos.

En aquest sentit, el Consorci ha posat a disposició del personal un canal de comunicació específic on els membres del seu equip humà poden informar i proposar accions que contribueixin a fer de les instal·lacions o intervencions del CAT uns espais més segurs per a ells i els seus companys i companyes. «Durant l’any passat, vam rebre un total de 97 Observacions Preventives de Seguretat (OPS). Cada any incrementa aquesta xifra i això és motiu de satisfacció, ja que ens indica que cada vegada hi ha més conscienciació i implicació de la plantilla del Consorci amb tot allò relacionat amb la prevenció i la seguretat a la feina», destaca la cap de Seguretat del CAT. De fet, aquesta setmana s’ha lliurat un reconeixement a Rubén Pérez, el treballador del CAT que més OPS ha detectat i notificat durant el 2024.

Alhora, el president del Consorci d’Aigües de Tarragona, Marc Brunet, ha recordat que el CAT disposa d’un pressupost específicament destinat a qüestions relacionades amb la prevenció de riscos laborals. Per a l’exercici 2024, la partida dedicada a polítiques de PRL ha estat de gairebé 90.000 €. En aquesta línia, Brunet ha assegurat que «de la mateixa manera que vetllem permanentment per la seguretat de la nostra infraestructura i del servei que oferim, la seguretat i benestar de la nostra plantilla és també un assumpte prioritari. És per aquest motiu que enguany volem dotar de més recursos el departament de Seguretat del CAT ampliant l’equip humà d’aquesta àrea».

En termes globals, la seguretat a les instal·lacions del Consorci es manté a través de constants i rigoroses inspeccions, i programes de manteniment per certificar que la maquinària funciona correctament. Pel que fa al personal, s’aposta per la formació permanent dels equips humans. Totes aquestes condicions, que van més enllà de les exigides exclusivament pel marc legal, també s’apliquen a les empreses subcontractades en el desenvolupament de qualsevol mena de tasca o servei vinculat al CAT.