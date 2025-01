El sistema porta a porta a Campredó dispara la recollida selectiva un 214%

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Tortosa, amb la voluntat de millorar les xifres de reciclatge a la ciutat, va posar a prova, a final d'octubre, el sistema de recollida porta a porta a l'EMD (Entitat Municipal Descentralitzada) de Campredó. Els resultats han superat totes les expectatives. La recollida selectiva s'ha disparat un 213,79%, mentre que la fracció resta s'ha reduït un 87,32%.

L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha destacat que es demostri una millora de l'índex de reciclatge amb el sistema porta a porta i ha recordat que la voluntat del consistori és continuar implantant-lo en les zones del municipi on sigui possible. L'alcalde de Campredó, Damià Grau, ha destacat la implicació de la ciutadania per fer possible els bons resultats.

«Els resultats no són bons sinó extraordinaris i que superen les molt per sobre les previsions inicials», ha remarcat l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan. L'alcalde de Campredó, Damià Grau, ha apuntat que confiaven incrementar la recollida selectiva un 70-75% i que s'ha arribat a prop del 90%. «Les xifres són molt bones i es demostra que calia actuar en aquesta línia, com ha fet de manera molt responsable el poble de Campredó», ha agraït Jordan.

En unes nou setmanes, a Campredó, s'ha passat d'una taxa de recollida selectiva del 29% amb el sistema tradicional a un 91% amb el porta a porta, de 18.450 quilos de residus a 31.990 quilos. En el cas del reciclatge de la fracció orgànica, s'ha passat de 990 quilos a 15.370 quilos. D'altra banda, la fracció resta, la brossa que «penalitza» i s'ha reduït «de forma espectacular», com ha assenyalat Jordan. D'un percentatge del 71% a passat al 9%, de 44.550 quilos ha passat a 3.036 quilos. Fins i tot el reciclatge de vidre han incrementat un 20%.

L'Ajuntament de Tortosa ha posat en marxa aquesta prova per «incrementar el percentatge de recollida selectiva» del municipi, perquè «està molt lluny dels objectius marcats per les normatives» i els penalitza econòmicament, sobretot des que els consistoris han d'assumir i revertir el cost de la recollida d'escombraries en les taxes municipals. Després d'un increment del 28% el 2024, el consistori ha congelat l'impost enguany i bonificarà un 10% de la taxa als habitatges de Campredó que s'han adherit al porta a porta.