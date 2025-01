La Policia Local de Tortosa incorpora un dron per millorar els dispositius de seguretat

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia Local de Tortosa està enllestint les pràctiques de vol per tenir operatiu aviat el nou dron. Un caporal i quatre agents s'han format de forma voluntària per rebre l'autorització d'ús de l'aparell. El dron permet tenir molta més informació i precisió en dispositius de recerca, auxili i de seguretat, en la reconstrucció d'accidents o en la detecció d'incendis o d'habitatges en mal estat, entre d'altres. L'aparell ha costat 11.900 euros.

Com ha destacat l'alcalde Jordi Jordan el cos policial rebrà enguany més reforços, com els dos nous vehicles que ja tenen els agents o el mesurador de velocitat dels patinets elèctrics que s'adquirirà aviat, una eina és molt eficaç per detectar els patinets «trucats» que incompleixen la normativa.

La Policia Local de Tortosa ha rebut enguany d'un reforç del parc mòbil de vehicles, amb un totterreny Seat Ateca i una furgoneta Ford Trànsit que ja estan en funcionament i a disposició dels agents. També aquest 2025 es crearà una plaça de sotsinspector «per millorar o enfortir l'estructura de comandaments del cos, a demanda de la mateixa policia», com ha destacat l'alcalde. «Reforcem la nostra Policia amb més mitjans, posant més recursos i per fer allò que està a les nostres mans des de l'àmbit local per a millorar la seguretat i també la convivència entre els veïns i veïnes de Tortosa», ha afegit Jordi Jordan.

Retirar patinets manipulats

Com es preveu en el pressupost municipal de 2025, s'adquirirà un mesurador de velocitat de patinets elèctrics, una eina que va desplegar la Policia Local de Castelló de forma pionera a l'Estat i que ha sigut molt eficient per trobar i immobilitzar els vehicles manipulats que corren més del permès (25 km/h) i «es converteixen en un altre tipus de vehicle», com ha remarcat l'inspector en cap de la Policia Local de Tortosa, Jesús Fernández.

La partida prevista per adquirir-lo és de 8.000 euros. És un aparell que determina la velocitat màxima a què roda el patinet. «És essencial perquè, a més, emet un certificat d'excés de la velocitat. No és una precisió que pugui dir l'agent i que pugui ser fàcilment recurrible», ha indicat Fernández. Emet un tiquet amb la velocitat màxima del vehicle i si excedeix els 25 km/h, la policia el pot immobilitzar i sancionar el propietari.

«Aquests patinets moltes vegades estan per sobre de la normativa i cal continuar la campanya de vigilància i d'ús correcte d'aquests vehicles, que, per una banda, generen una mobilitat més fàcil a la ciutadania, però per l'altra també, si no es fa amb civisme i tenint en compte les persones que van a peu, estan generant molts de problemes a totes les ciutats», ha recordat l'alcalde Jordan.