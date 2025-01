Fins a 950 persones de Tortosa van morir a la Guerra Civil, un cost humà dels més elevats de les ciutats catalanes

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Entre 900 i 950 persones de Tortosa van morir durant la Guerra Civil Espanyola i la repressió franquista. Són les dades revisades i actualitzades del cost humà del conflicte bèl·lic a la capital ebrenca que recull l'estudi del periodista i expert en memòria democràtica, Andreu Caralt. La recerca s'ha basat en les bases de dades de l'Ajuntament de Tortosa i la Generalitat.

Caralt ha revisat les persones que pertanyien a l'actual terme municipal i ha buscat en noves fonts d'arxiu per incorporar col·lectius «minoritzats i silenciats», com els refugiats i els civils exiliats en l'evacuació de la ciutat l'abril de 1938. Tortosa és una de les ciutats catalanes amb «un cost humà més elevat», com també va passar amb les destrosses materials.