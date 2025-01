L'Ajuntament de Tortosa busca terrenys alternatius per a la construcció del nou hospital

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Tortosa busca terrenys alternatius per al nou hospital de les Terres de l'Ebre en el cas que falli el procediment urbanístic que possibiliti edificar a l'espai destinat al pla parcial Camí de Roquetes, considerat actualment com a inundable.

L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha anunciat aquest 'pla B' en el context de la complexitat i el possible enduriment de la normativa de construcció en zones inundables arran la catàstrofe de la dana al País Valencià. «Sempre hem dit que el nostre objectiu era fer aptes aquests terrenys inundables, però que no descartem altres escenaris», ha afirmat Jordan, tot recordant la complexitat del procediment urbanístic per canviar la condició d'inundables dels terrenys.

Jordan ha explicat que la setmana passada es va reunir amb el delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Joan Castor Gonell, per comunicar-li que el consistori treballa en aquest pla B per adquirir uns altres terrenys en altres llocs del municipi que no estiguin afectats pel reglament del flux preferent, que regula el domini públic hidràulic.

«Per tant, tenim un pla B, encara que calgui començar de zero i adquirir o expropiar uns nous terrenys. L’Ajuntament està fent tot el que és possible i necessari, com encarregar un estudi urbanístic i d’inundabilitat a l’arquitecte Sebastià Jornet i al principal expert de l’Estat espanyol, per aconseguir que els terrenys del pla parcial Camí de Roquetes siguin compatibles amb la construcció del nou hospital. Però cal una alternativa, perquè el sentit comú ens diu que aquesta opció és ara per ara molt complicada», ha insistit.

Jordan ha avançat també que, de forma paral·lela, ha concertat ja una reunió amb el Departament de Salut a Barcelona per explicar que hi ha altres alternatives per ubicar el nou hospital al terme de Tortosa. «En qualsevol cas, l’Ajuntament continuarà endavant amb la tramitació dels terrenys del pla parcial Camí de Roquetes, tot i que l’última paraula la tindrà la Generalitat, ara i abans», ha reiterat, tot recordant que va ser l'anterior govern municipal qui va adquirir els terrenys que no es consideren aptes per al complex sanitari.