El suport de la CUP permet al govern municipal de Tortosa aprovar un pressupost de 48 MEUR

El govern municipal de Movem/PSC i ERC a l'Ajuntament de Tortosa ha aconseguit, un any més, aprovar els pressupostos de l'any vinent gràcies al suport de la regidora de la CUP. Els comptes per 2025 ascendeixen als 48 milions d'euros, un 5,39% més, i que arriba als 97,6 milions d'euros incloent les empreses municipals.

Durant el ple extraordinari que ha debatut i aprovat el pressupost, l'alcalde, Jordi Jordan, ha destacat les inversions en matèria d'habitatge i espai públic. Els deu regidors de Junts a l'oposició han votat en contra. La seva portaveu, Meritxell Roigé, ha criticat els comptes per «gens ambiciosos» i que no incorporin una rebaixa fiscal després de la pujada de l'any passat.

La regidora de la CUP, Selene Alberich, que s'estrenava com a portaveu en un debat de pressupostos, ha sumat els seu vot favorable al del govern municipal -deu regidors- per tirar endavant els comptes de 2025. L'edil ha destacat la inversió en habitatge -1,7 milions d'euros- com un dels punts principals per als anticapitalistes a l'hora de donar-hi suport. S'inclouen 300.000 euros per rehabilitar habitatges de titularitat pública per crear lloguer assequible amb la rehabilitació, una oficina de mediació per al lloguer o posar les bases per començar a sancionar els grans tenidors.

Ha assegurat que malgrat no ser els seus pressupostos i mostrar el desacord amb algunes partides -festes, principalment-, la seva incidència els ha ajudat a millorar-los, també gràcies a «la predisposició del govern a incloure les nostres propostes». Malgrat això, ha admès incompliments el 2024 i ha reclamat resultats efectius per seguir revalidant el suport als comptes. «Enguany serà clau per al manteniment del pacte, durant enguany hi haurà canvi d'alcaldia i un altre cop serà necessari el vot de la CUP. Ja avisem ara: estarà vinculat al nivell de compliment dels compromisos», ha advertit.

El govern de PSC/Movem i ERC ha agraït el suport del cupaires. Ho ha fet particularment la regidora d'Hisenda, Maria Jesús Viña, qui ha desgranat en un primer moment i partida per partida les principals xifres dels comptes de 2025. En la seva intervenció final, l'alcalde ha fet la seva pròpia valoració d'un pressupost que considera «ajusta, però ambiciós» i que respon a les «necessitats» de Tortosa, els barris posant la ciutadania «al centre» per convertir els municipis en un entorn «més pròsper, amable i adaptant al canvi climàtic».

Jordan ha destacat l'increment d'ingressos amb operacions de capital i, principalment, un creixement del 30% de les subvencions d'altres administracions. Ha citat els nous projectes «de futur» per a la ciutat que plasmen aquests comptes com l'inici de la zona d'oci a l'avinguda de Lleida, la inversió en habitatge al nucli antic, la recuperació del col·legi dels Josepets i els recursos destinats a la via pública per «reforçar Tortosa com a capital del territori».

Apropiació de projectes, segons Junts

Des de l'oposició, la portaveu de Junts per Tortosa, Meritxell Roigé, ha descarregat una bateria d'arguments i retrets contra els governs i els seus socis per desacreditar uns comptes «sense ambició». Ha acusat el govern municipal de presentar-los tard i malament, fins al punt d'acusar-los de no haver escoltat cap de les seves propostes al mateix temps d'apropiar-se dels projectes i idees del govern anterior que ella encapçalava.

«Demostra que no tenen model de ciutat, que no recull el que Tortosa necessita», ha carregat Roigé. La cap de l'oposició ha lamentat també que després d'haver incrementat l'exercici passat la càrrega fiscal sobre la ciutadania el govern municipal no hagi optat ara per baixar impostos i taxes, que principalment s'han congelat. «Era una pujada no necessària i no calia fer», ha insistit, tot acusant l'equip de Jordan de no ser capaç de gestionar el municipi.

Al mateix temps, Roigé ha trobat a faltar dins dels comptes inversions com la reforma de la plaça d'Alfons XII, l'inici de la remodelació de la Rambla Catalunya o de l'avinguda de la Generalitat.

La cap de l'oposició, que ha mantingut moments de certa tensió verbal amb l'alcalde i la regidora d'Hisenda en el tram final del ple, ha insistit també a remarcar el que considera un «xec en blanc» de la CUP a l'acció del govern i ha anat enumerant els diversos compromisos adquirits amb els anticapitalistes que «no s'han complert».