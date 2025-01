L'Ajuntament de Camarles investiga presumptes irregularitats en l'ús dels fons municipals

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Camarles (Baix Ebre) ha detectat presumptes irregularitats en la disposició i ús dels fons municipals, que tindrien «origen» en el departament d'intervenció del consistori.

En un comunicat al veïnat, l'equip de govern municipal (del PSC, en minoria) explica que els fets s'han denunciat als Mossos d'Esquadra amb tota la documentació pertinent, mentre es treballa amb un equip d'assistència jurídica per «aclarir els fets i prendre les mesures legals oportunes». Paral·lelament, anuncien que es farà una auditoria externa per «garantir la revisió completa i independent» de la tresoreria municipal.

L'Ajuntament de Camarles es compromet a informar dels «avenços de la investigació» pels seus canals oficials. Un cop es resolgui la investigació, el consistori de Camarles també implementarà «mesures necessàries per evitar que aquesta situació es pugui repetir en futur».

Com va avançar Ebredigital.cat i ha pogut confirmar l'ACN, la persona que presumptament hauria dut a terme les irregularitats en la tresoreria és el delegat de la interventora, un funcionari municipal que s'acaba de jubilar. Segons ha assenyalat l'alcalde de Camarles, Joan Curto, el treballador hauria admès «verbalment» els fets que s'investiguen i dels quals no es vol donar més detalls fins que no es concretin.