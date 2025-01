Demanen 171 anys de presó per als acusats de la mort d’un jove que va caure pel balcó a Roquetes

Accés principal pel carrer de Sant Ramon de Roquetes on va morir violentament un noi.ACN

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Fiscalia demana en total 171 anys de presó per als nou acusats de la mort d’un jove, de 26 anys, a Roquetes a principis de gener de 2022. El ministeri públic els sol·licita a cadascun d'ells quinze anys de presó per un delicte d’homicidi i quatre anys més per violació de domicili.

A més, reclama a dos d’ells multes per valor de poc més de 1.000 euros pels delictes lleu de lesions i de maltractament d’obra. També els demana una responsabilitat civil, conjunta, de 50.000 euros pel pare, germà i altres familiars de la víctima que ho sol·licitin.

Segons el ministeri fiscal, es desconeixen les causes per les quals el mort va caure des del balcó de casa seva a la via pública, després que els investigats entressin a l’habitatge i l’agredissin.

La víctima es va enfrontar amb un grup de joves el dia 2 de gener de 2022 quan es trobava al barri de Ferreries de Tortosa. En el transcurs de l’enfrontament, li va propinar un cop de puny a l’ull a un d’ells i li va causar un hematoma. Després de la baralla, el jove va refugiar-se a casa seva per «por» de possibles «represàlies», explica el ministeri públic en el seu escrit acusatori. Al cap de dos dies, els acusats van localitzar on vivia i es van dirigir cap al seu domicili, situat a Roquetes. Un cop allí, van llençar pedres a les finestres del pis i van trencar la porta d’accés de l’edifici.

«Sense el consentiment dels ocupants, van accedir a l’habitatge. Uns acusats van treure ganivets i la resta van agafar trossos de fusta de la porta que havien trencat», detalla el ministeri fiscal, qui explica que la víctima es va amagar a la seva habitació mentre l’altre resident els deia que no era a casa. Llavors, un dels acusats va colpejar aquest segon home mentre que la víctima sortia corrent de l’habitació amb una barra de ferro, amb la qual va intentar escapolir-se dels agressors. «Sense aconseguir el seu objectiu, el van acorralar i el van agredir entre tots, el van colpejar per tot el cos amb bastons de fusta i els ganivets», relata Fiscalia.

La víctima va aconseguir escapar agredint un dels investigats i va fugir cap a la terrassa. «Un cop allí, els acusats van continuar agredint-lo amb els bastons i ganivets», afegeix. El jove mort tenia 26 anys i aquell dia estava sota els efectes de l’alcohol. Segons l’escrit d’acusació, la víctima va patir diverses ferides per tot el cos i conclou: «la secció de l’artèria aorta descrita va condicionar un sagnat massiu en un breu espai de temps que no va permetre als mecanismes reguladors de l’organisme remuntar la pèrdua de volèmia massiva, fet que va comprometre tots els òrgans nobles i li va ocasionar la mort per xoc hopovolèmic».

A més, el ministeri públic assenyala que es desconeixen les causes per les quals la víctima va caure del balcó de casa seva a la via pública, «quedant estès al carrer».

Peticions de 19 anys de presó per cada investigat

Fiscalia considera que tots els processats són autors dels delictes d’homicidi i de violació de domicili, pels quals els demana quinze i quatre anys de presó, respectivament. Pel que fa al delicte d’homicidi, indica que concorre l’agreujant d’abús de superioritat. En el cas del delicte lleu de maltractament d’obra, sol·licita una multa de dos mesos amb una quota de 8 euros al dia, que suma uns 480 euros, per a un d'ells. Així mateix, per a un altre dels investigats, demana una multa de dos mesos i quinze dies, amb una quota de 8 euros al dia, que es xifra en un global de 600 euros.

Quant a la responsabilitat civil, Fiscalia reclama a tots els acusats una indemnització, conjunta i solidària, de 50.000 euros pel pare i germà de la víctima i per a aquells familiars que ho sol·licitin abans o durant el judici. A més, hauran d’indemnitzar a la Comunitat de Propietaris de l’edifici pels desperfectes que van causar el dia dels fets.