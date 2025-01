Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Com cada any, Street Art Cities, la plataforma de referència mundial en art urbà, ha fet pública la seva selecció anual de les millors obres de muralisme a nivell global.

En aquesta edició, l’obra The Messenger de l’artista de l’Ametlla de Mar, Uri KTHR, ha aconseguit superar les votacions preliminars, assegurant-se un lloc a la final per competir pel títol de Millor Obra d’Art Urbà del Món 2024

L’obra nominada, The Messenger, representa el «missatger de la vida i la natura», una reflexió sobre l’equilibri entre la vida i la mort, representada pel rellotge de sorra central.

Aquest element aborda temes universals com l’acceptació de la mortalitat i la urgència d’adoptar un estil de vida més sostenible per preservar el nostre planeta.

Imatge del grafiti 'The Messenger'Cedida

Inspirada en la mitologia grega i amb referències al déu Hermes, l’obra interpel·la l’espectador amb una mirada poderosa i una grandària imponent, transmetent una sensació divina i transcendental.

Nascut i establert a l’Ametlla de Mar, Uri KTHR, un artista que combina el seu sobrenom amb un homenatge al cognom matern, Cateura, ha trobat en l’art urbà el seu mitjà d’expressió més potent.

Des de ben petit, va mostrar una inclinació natural pel dibuix i la pintura, però no va ser fins a la seva etapa adulta, encoratjat per altres artistes com Erizo i Kwets, que va descobrir el potencial del grafit com a extensió del seu art.

Avui dia, Uri KTHR és reconegut pel seu estil que combina il·lustració realista i concept art. L'artista considera que l’art urbà és una eina social que transforma l’espai públic en un llenç de comunicació i reflexió col·lectiva.

Les votacions es poden realitzar fins al 25 de gener a través de l'enllaç oficial: streetartcities.com/awards/2024