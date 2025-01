L'Ajuntament de Tortosa es persona com a acusació contra el detingut per l'incendi d'una fruiteria

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Tortosa ha anunciat que es personarà com a acusació en les diligències judicials contra l'home detingut pels Mossos aquest dijous per l’incendi intencionat d'una fruiteria del carrer Montcada i agredir el seu propietari.

El comunicat municipal recorda que es tracta d'un veí del mateix carrer amb onze antecedents policials i ha subratlla que, per primer vegada, vegada el consistori es presentarà com a acusació contra un presumpte delinqüent multireincident. L'arrestat hauria llançat líquid inflamable a l’interior de la botiga i hi hauria calat foc intencionadament, causant danys materials. Abans de marxar també hauria agredit el propietari, causant-li ferides que van requerir d'atenció mèdica a l'Hospital Verge de la Cinta.

L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha felicitat els cossos d’emergència i seguretat per la seva ràpida i efectiva actuació, que va permetre detenir l'autor poques hores després. Ha assegurat que es tracta d’un fet puntual que no pot alterar la convivència a la ciutat i ha fet crida a la tranquil·litat de la població.

«Des de l’Ajuntament de Tortosa, estem treballant cada dia per garantir la seguretat i la convivència de tots els veïns i veïnes. En aquest cas, davant la gravetat dels fets i tenint en compte els antecedents del detingut, ens personarem com a acusació popular per tal de defensar els interessos de la ciutadania. No deixarem passar-ne ni una, i tot i que els ajuntaments no tenim prou recursos ni totes les competències, actuarem davant de la justícia cada vegada que sigui necessari», ha assegurat Jordan.