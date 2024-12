Tortosa destinarà 1 MEUR a millorar el teatre auditori Felip Pedrell

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Tortosa destinarà un milió d'euros del seu pressupost per 2025 a la millora de les instal·lacions del teatre auditori Felip Pedrell, ha avançat aquest dimarts el seu alcalde, Jordi Jordan, durant una visita a les obres d'ampliació que es duen a terme en aquest equipament cultural.

El consistori aprovarà en un ple extraordinari a principis de gener els comptes de 2025, que inclouran una partida per a l'arranjament de la teulada, l'adequació de la sala gran per millorar la visibilitat, la renovació del pati de butaques i de la climatització i mesures de seguretat del teatre auditori, tancat des de fa mesos per la construcció d'una nova sala.

«El 2025 abordarem la reforma i millora de les instal·lacions de l'auditori, una actuació complementària a la construcció de la nova sala», ha manifestat l'alcalde. Les obres es finançaran amb una subvenció de 950.000 euros de la Diputació de Tarragona i una altra de 104.000 euros de les Generalitat de Catalunya.

Respecte a la nova sala, els treballs ja estan a la seva recta final: tindrà una capacitat per 300 espectadors i estarà connectada amb l'edifici ja existent a través d'un nou vestíbul. El pressupost d'aquesta intervenció és de 2,8 milions d'euros, dels quals 2,5 milions estan finançats pel Ministeri de Cultura i 250.000 euros per la Generalitat.

A causa d'aquesta reforma, la programació cultural s'està realitzant en espais alternatius.