L'adaptació del 'Quadern Gris' i 'Angle mort' encapçalen la nova programació de Tortosa

Una adaptació «intimista» del 'Quadren Gris' del Centre d'Arts Escèniques de Salt i 'Angle mort' de Roc Esquius i Sergi Belbel, encapçalen la nova programació d'arts escèniques de Tortosa. Fins al mes de juny, es podran veure vint espectacles teatrals, de dansa i també de circ, entre els quals també destaca l'espectacle fotogràfic 'Coses que s'obliden fàcilment', Premi Butaca 2016 en altres disciplines, o el muntatge documental feminista 'La primera i les mestres de la República.

L'antiga fàbrica de la Same, el pavelló firal o espais oberts com el parc Teodor González, la plaça de l'Absis, o la platja fluvial de la Xiquina acolliran les representacions mentre continuen les obres d'ampliació de l'Auditori Felip Pedrell.

L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha detallat la nova programació d'arts escèniques a la ciutat per al semestre de gener a juny a 2025. La nova proposta inclou una vintena d'espectacles, set de teatre i altres de dansa, de música, de circ, un nou cicle cultural amb una «oferta variada» i pensada per a tots els públics i que vol ser també «un pol d'atracció» de visitants i un «estímul» per al creixement de sectors com el comerç i la restauració.

Vuit dels espectacles són gratuïts i la resta tenen un preu de només 5 euros. També s'ofereixen abonaments de cinc o set espectacles que ja es poden adquirir i regalar en aquestes dates. «És una nova manera de felicitar les amistats i els familiars, regalant cultura i entrades d'espectacles. És positiu i animem la ciutadania que regali cultura aquest Nadal», ha remarcat l'alcalde.

La nova temporada d'arts escèniques de Tortosa inclou el cicle Gaudí amb pel·lícules de producció catalana que es projectaran a la Cambra de Comerç de Tortosa, que també acollirà el Documental del Mes, que es fa el segon dijous de cada mes.

Entre els espectacles, Jordan ha remarcat 'Catalunya més que un club - Història, Poemes i Romanços', una visió renovada de la història de Catalunya i de l'antologia de la poesia patriòtica catalana de tots els temps. La representació obrirà la temporada el 17 de gener a l'Aula Didàctica del Museu de Tortosa. L'obra 'Yaia', de la companyia Mambo Project, es farà l'1 de febrer en dos passis d'aforament limitat a cinquanta persones al centre cultural de l'antiga fàbrica de la Same, que també acollirà el 16 de febrer 'La primera i les mestres de la República' de Nan Valentí un espectacle teatral «documental, feminista, emotiu, també vinculat a la memòria democràtica», com ha remarcat Jordan.

El mateix escenari tindrà l'actor Joan Anguera que recupera, després de quinze anys, la producció 'El Quadern Gris' del Centre d'Arts Escèniques de Salt. També es podrà veure a Tortosa 'Angle mort' de Roc Esquius i Sergi Belbel, una comèdia sobre la precarietat laboral i que formarà part de la campanya per omplir els teatres, el 22 de març.

L'espectacle fotogràfic que només té un aforament de 5 persones, 'Coses que s'obliden' es farà el 5 i 6 d'abril, i el 30 de maig, dins de la setmana europea contra el càncer, s'inclourà l'obra 'Adeu, Jane', de Clara Moraleda i Juanjo Marín, on es reflexiona «sobre els perills i la importància de l'acceptació i de l'estima pròpia».