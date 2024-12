El govern municipal de Tortosa planteja un pressupost de 48 milions per a l'any vinent, un 5,39% més

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El govern municipal de Tortosa portarà a debat al ple municipal el proper 3 de gener uns pressupostos de 48 milions d'euros per al 2025, un 5,39% més que els comptes públics del 2024. Fonts del consistori destaquen que les partides més destacades seran les que es destinaran a àmbits com l'habitatge o l'espai públic, amb incidència especial a la ciutat històrica.

Si s'hi sumen les empreses municipals Epel Hospital, Tortosa Media, Tortosasport, Gesat, Gumtsa, Tortosa Salut i el Consorci Ruta dels Tres Reis, el pressupost arriba als 97,6 milions. L'equip de govern considera el pressupost "ajustat", "responsable" i "ambiciós".

En el cas de la ciutat històrica, es destinaran 410.000 euros a la construcció d'un centre esportiu i social a l'edifici dels Josepets, al barri del Rastre, en una actuació que es preveu plurianual. La partida es complementarà amb la del pressupost vigent, de més de 2 milions. També es preveu invertir 200.000 euros en la rehabilitació del fortí de Bonet.

Segons indiquen des de l'Ajuntament, els comptes s'estructuren en sis eixos temàtics: una ciutat per a les persones; una ciutat pròspera, que mira cap al futur; una ciutat més amable, amb més atenció a l'espai públic; una ciutat verda, equilibrada i més saludable; una ciutat que aposta per la cultura i el patrimoni, i un municipi transformador i descentralitzat.Pel que fa a les inversions, s'inclouen actuacions per 4,6 milions.

A aquests diners cal sumar una operació de capital d'1,2 milions destinats a la signatura d'un conveni amb la Fundació Hàbitat 3 per a la cessió d'un dret en superfície. Aquesta entitat del tercer sector preveu construir 22 pisos al carrer Sant Felip Neri, al barri del Castell, al cor del nucli antic. El pressupost del 2025 destina 1,7 milions a l'habitatge.

Es destinarà una partida de 300.000 euros a la rehabilitació d'habitatge de titularitat pública; 85.000 a la rehabilitació d'edificis i accessibilitat a locals comercials; es mantindrà el conveni amb Hàbitat 3 en matèria d'habitatge, i se'n signarà un altre amb la Fundació Resilis que permetrà disposar de 10 pisos més.

Pel que fa a l'espai públic, es preveu invertir 145.000 euros per millorar la plaça Francesc Macià; 390.000 per arranjar espai públic; 100.000 per millorar l'enllumenat públic; 100.000 per millorar camins, i 60.000 per eliminar barreres arquitectòniques, entre altres.

Un dels projectes que incorpora aquest pressupost amb l'objectiu de reforçar la capitalitat comercial és la construcció d'una nova zona lúdica a l'avinguda Lleida, amb una partida de 290.000 euros per a les obres dels primers locals entre el pont Roig de la Via Verda i la zona de l'antic Club de Rem. En l'àmbit comercial es repetirà el projecte dels Bons Tortosa amb una dotació de 200.000 euros, superior a la prevista inicialment en els comptes del 2024.