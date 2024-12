Declaren nul·les escoltes telefòniques i escorcolls del cas de les autoescoles Roquetes-Temple

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El tribunal de l'Audiència de Tarragona ha declarat nul·les algunes de les investigacions policials del cas de frau de les autoescoles Roquetes-Temple de Tortosa. En les qüestions prèvies, de les defenses van qüestionar la validesa d'intervencions telefòniques i diligències quan el cas es va reobrir l'any 2012. Els magistrats ho han acceptat.

Segons la defensa dels propietaris de les autoescoles, s'ha invalidat «pràcticament tota la investigació», un 80% de les proves. Fiscalia lamenta que s'hagin deixat sense efecte 120 folis de la causa per la invalidesa d'algunes proves. El judici es manté pels delictes de frau en els exàmens, suborn, blanqueig de capitals i grup criminal i s'ha fixat una nova data per al setembre de 2025.

La nul·litat de part de les proves que ha acceptat el tribunal suposa, per a les defenses, que la reobertura del cas el 2012 va ser «poc rigorosa». Els magistrats de l'Audiència de Tarragona donen per bona la instrucció «però la limita» i revoca algunes intervencions telefòniques als propietaris de les autoescoles i familiars i també alguns escorcolls, com el que es va fer a la gestoria vinculada al negoci. 120 folis de la causa han quedat invalidats. Algunes de les escoltes a una autoescola i a dos funcionaris inicialment investigats s'han donat per vàlides.

El judici pel frau en els exàmens de conduir de les autoescoles Roquetes-Temple va començar el passat 28 d'octubre amb les qüestions prèvies, quan les defenses demanar la nul·litat de diferents investigacions policials. En la vista que es va celebrar el 19 de novembre, el tribunal de l'Audiència de Tarragona va suspendre el judici perquè continuaven debatent aquelles qüestions prèvies, que han resolt en una vista aquest dijous.

En aquest cas són 14 les persones acusades d'un delicte continuat de suborn, de negociacions i activitats prohibides a funcionaris públics, de falsedat documental, de grup criminal, de blanqueig de capitals, així com d'onze delictes contra la hisenda pública. Fiscalia i advocacia de l'Estat demanen penes d'entre 4 i 22 anys de presó. La parella propietària de les autoescoles s'enfronten a penes de presó que van de 13 anys que demana el Ministeri Fiscal a 22 anys que reclama l'advocacia de l'Estat. La fiscal els acusa de tots els delictes esmentats a excepció del propi dels funcionaris públics i els atribueix individualment sis contra la Hisenda Pública a cadascú. També demana multes de prop de nou milions d'euros en total.