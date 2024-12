El voltor negre torna a massís dels Ports un segle després d'extingir-s'hi

Exemplar de voltor negre amb altres animals al fons dins de la gàbia d'acilmatació per reintroduir-los del parc natural dels Ports.ACN

El voltor negre ja torna a habitar el massís dels Ports un segle després que s'hi extingís. Aquest dimecres han arribat els sis primers exemplars de la futura colònia. Entre molta expectació i amb molta cura, s'han introduït a la gran gàbia d'aclimatació on viuran els pròxims mesos.

En aquest període d'aclimatació cal que estableixin una «associació positiva» amb l'entorn, on se'ls alimentarà sense que tinguin contacte amb cap humà i sense alterar el seu comportament natural. Després seran alliberats i segurament marxaran, però es vol «aprofitar la filopatria, la tendència que tenen a tornar a les zones de cria», com ha explicat el director del parc natural dels Ports. Ja s'han construït plataformes niu per facilitar-ho.