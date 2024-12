Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Street Art Cities ha inclòs en la seva selecció de les 50 millors obres d'art urbà del món una obra de l'Ametlla de Mar, que va ser creada pels artistes madrilenys Asem Navarro i Mr Manz. El mural és una versió original de La Sirenita de Disney, fusionant elements avantguardistes del grafiti amb animals marins locals.

Aquesta obra va ser realitzada durant el Festival Efímurs, un esdeveniment que ha impulsat la realització de murals de gran format a la població. El mural destaca per la seva originalitat, fusionant l'art del grafiti amb la cultura local i les imatges d'una pel·lícula tan icònica com La Sirenita. A través d’aquesta proposta, els artistes aconsegueixen una relectura contemporània del clàssic, amb una interpretació visual que dona vida a l'univers marí de la zona de Tarragona.

Street Art Cities, una plataforma dedicada a recopilar murals d'art urbà a nivell mundial, ha documentat més de 66.000 murals a 1.800 ciutats. Aquest projecte no només busca donar visibilitat a l’art urbà sinó també a la feina de més de 430 artistes de tot el món. Les obres seleccionades opten a diversos premis, com el premi del públic, el d’elecció d’artistes i el d’elecció d'experts.

A més de les seleccions anuals, Street Art Cities ha anunciat que a partir del 2025 els artistes podran ser seleccionats mensualment a través de la seva aplicació, un canvi que busca millorar la visibilitat de noves creacions i facilitar el seguiment d'artistes destacats. Així, la plataforma continua impulsant l’art urbà i oferint un espai per a la creativitat a nivell global.

Així doncs, aquesta selecció subratlla com l'art urbà continua guanyant terreny com a forma d'expressió reconeguda mundialment. En un moment en què el grafiti es considera una disciplina artística legítima, es destaca la capacitat dels artistes per transformar espais públics amb obres impactants que combinen creativitat, tècnica i un fort vincle amb l'entorn. Aquesta evolució també reflecteix el canvi en la percepció del públic i dels professionals de l'art, que cada cop valoren més l'art al carrer com una forma d'art viva i dinàmica.