Tortosa acusa la Federació de Comerç d'usar aigua potable a la pista de gel i incomplir l'acord

L'Ajuntament de Tortosa investiga les causes per les quals la Federació de Comerç, Tortosa Més, ha utilitzat aigua potable del parc municipal Teodor González per posar en funcionament la pista de gel de la campanya nadalenca.

El consistori lamenta que l'entitat hagi incomplert l'acord perquè la instal·lació fos «més sostenible», fent ús d'aigua no potable, reduir el gruix de la capa de gel i compensar les emissions de CO2 plantant arbres i fent accions de conscienciació ambiental. L'Ajuntament dona una setmana la federació comercial per implementar mesures i garantir que es fa servir aigua no potable a la pista de gel.

El principal grup de l'oposició, Junts per Tortosa, va alertar de l'ús d'aigua potable a la instal·lació esportiva. L'Ajuntament lamenta que Tortosa Més hagi connectat la pista de gel a la xarxa de subministrament d'aigua del parc, que no té «cap punt de connexió operatiu que no sigui d'aigua potable», segons denunciava Junts dilluns, i que ho hagi fet «de forma unilateral, sense fer cap sol·licitud» al consistori.

El consistori assegura que «treballarà conjuntament amb els comerciants per corregir aquesta situació en els pròxims dies» per «garantir un Nadal més sostenible, amb activitats que beneficien la ciutadania i el comerç local sense comprometre els recursos naturals». També anuncia «mecanismes de supervisió més estrictes» perquè no es repeteixin «accions no autoritzades».

El govern municipal de Tortosa critica que Junts per Tortosa atribueixi aquests fets a l'Ajuntament i ho converteixin en «una eina política, en plena campanya de Nadal, posant en perill el conjunt d'accions de dinamització del comerç local» que es duen a terme.