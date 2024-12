ERC reclamarà la retirada urgent del monument franquista de Tortosa en la nova llei de memòria democràtica

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

ERC esmenarà la nova llei de memòria democràtica per prioritzar la retirada del monument franquista del riu Ebre a Tortosa. Concretament, per aquest cas, plantejaran que el termini màxim de dos anys s'escurci a un any en tractar-se d'un cas «especialment simbòlic».

Així ho reclamaran en la tramitació del projecte de llei, que va decaure amb el final de la legislatura passada, i que els republicans han acordat amb el Govern que torni a aprovar-se en el Consell Executiu de dimarts que ve.

Esquerra s'ha mostrat satisfeta amb el fet que la llei de memòria democràtica «torni a caminar», en considerar que la norma «porta el segell del Govern de Pere Aragonès i de les exconselleres Ester Capella i Gemma Ubasart».

D'altra banda, el grup d'ERC reclamarà que els tràmits parlamentaris siguin el màxim de curts possibles, «tenint en compte que només quedaven serrells per tancar la llei la legislatura passada».