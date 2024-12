El creador de la processó de la Santa Baldana impulsa una 'Congregació' a la xarxa

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El creador de la processó de la Santa Baldana, Josep Pinyol, vol donar-li continuïtat artística impulsant ara una 'Congregació' digital a la xarxa. La batejada com a Confraria de la Santa Baldana, en fase de constitució i amb preinscripcions obertes, vol obrir un diàleg entre el que és sagrat i el que és popular.

Es tracta del tercer acte de l'acció artística, que s'avança a l'anterior del d'un «miracle», encara pendent. Pinyol, juntament amb els comissaris de la processó i la intèrpret han de declarar davant d'un jutge de Tortosa el 15 de gener arran la denúncia d'Advocats Cristians. La performance pels carrers de Tortosa el 5 de juny passat que va generar una forta controvèrsia entre els sectors catòlics i conservadors de la ciutat.

Conscient de les crítiques i, al mateix temps, adhesions que va aixecar el primer acte de la processó, dins de la VII Fòrum Cultura i Ruralitats organitzat pel Ministeri de Cultura, l'artista de Tivenys ha volgut portar més enllà la seva proposta.

No l'ha frenat el fet que ell, juntament amb la intèrpret i els tres membres del col·lectiu Konvent, hagin acabat com a investigats per un presumpte delicte d'ofensa contra els sentiments religiosos en les diligències obertes pel jutjat número 2 de Tortosa.

La Confraria de la Santa Baldana comença a caminar per la xarxa des d'aquest diumenge. És el tercer acte de l'acció artística que va inaugurar la processó i que vol transcendir les Terres de l'Ebre «sense distincions de gènere, credo o estatus social». La inscripció és gratuïta.

Es presenta com un «espai de culte» sota el «mantell diví» de la Santa Baldana i vol plantejar un «gest artístic que convida a resignificar els nostres valors col·lectius», reconciliant allò «transcendent» amb allò «quotidià» i obrint un espai de diàleg entre tradició i vida.

Pinyol té clar que el missatge de Santa Baldana és «amén, aprendre a estimar els altres malgrat les diferències: crec que és un concepte molt cristià». Explica que el procés artístic li ha permès explorar, reinterpretar i reflexionar sobre la «pròpia humanitat».

Exploració crítica d'allò «sagrat»

«Crec que la Confraria de Santa Baldana està més vista des d'una posició que conviu amb l'heterodòxia cristiana. Valora profundament la simbologia, l'ètica i les narratives que han viscut del cristianisme però no es limita a una visió estrictament dogmàtica. Explora el sagrat des d'una perspectiva crítica, conscient que la fe ha de ser regida per tenir significat», subratlla.

Amb la processó, el primer acte, l'artista de Tivenys va voler explorar la relació conceptual entre la cultura del menjar i la litúrgia catòlica: la santa, sobre un pas d'on penjaven rastres de baldanes -embotit tradicional de les Terres de l'Ebre fet a base de sang de porc i arròs- va desfilar pels carrers de Tortosa. «La sang, més enllà de la seva presència en el mite on de les gotes vessades neixen baldanes, representa allò que compartim com a éssers humans», ha insistit.

No li deixa encara de sorprendre que la seva expressió artística pugui acabar sent considerada un «delicte». «Veiem imatges molt més bèsties passejant pels carrers i les hem acceptant, formant part de la nostra identitat. Imatges fortes en nom d'una sèrie de creences, de la tradició. Si no podem resignificar, si no podem construir nous relats, adaptar certes narratives que formen part d'uns nous temps, tenim un problema com a societat, que no som capaços d'avançar», ha argumentat.

«No em sento culpable: el que he fet en cap cas pretén ofendre la fe cristiana. Si algú s'hi sent apel·lat directament, espero que serveixi per construir noves perspectives que generar divisions més profundes», ha sentenciat l'artista de Tivenys.

Una botiga virtual de valors i pecats

L'espai de culte virtual, santabaldana.cat en català i santabaldana.com en castellà, té com a eix central una secció anomenada 'Valors i pecats: la botiga'. Des d'allí es comercialitzen set peces cedides per l'artista que han estat creades «amb la intenció de generar llum sobre les ombres dels nostres pecats».

Així, per exemple, s'hi pot trobar 'El Rosari de Santa Baldana', com una eina per a la «meditació» i la «reflexió». També la 'Miraculosa Graella en Creu', un símbol que «convida a temperar la gola i a celebrar la comunió al voltant del foc». Les 'Baldanes Antiestrès' s'ofereixen com un «recurs espiritual pensat per mitigar la ira i promoure la pau interior». El 'Pack de 2 Baldanes de Tela', d'altra banda, «s'alinea amb la tradició sagrada de 'dar la otra morcilla'».

Els guanys que s'obtinguin d'aquesta botiga, concebuda com un aparador d'una associació sense ànim de lucre, serviran per finançar les accions de la Confraria i l'excedent de l'any a la futura 'Beca Santa Baldana'.

L'anomenat Comitè Intel·lectual de la Confraria de la Santa Baldana, un col·lectiu «interdisciplinar de cervells de dimensions desproporcionades», s'encarrega de «desxifrar i enviar els senyals que Santa Baldana envia a l'artista». «Santa Baldana transmet que el sagrat i el popular han coexistit sempre, ja que la seva relació és indissociable, essent un necessari per a l'existència de l'altre», apunta una de les portaveus en el comunicat fundacional.

«Més enllà del seu origen llegendari, que participa d'un imaginari compartit, la nostra Santa representa una proposta cultural que reconcilia allò que és transcendent amb allò que esdevé quotidià, obrint un espai de diàleg on la tradició i la vida es troben. 'Congregació' és un gest artístic que convida a resignificar els nostres valors col·lectius», afegeix la mateixa portaveu.