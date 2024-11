Florette culmina el parc fotovoltaic per autoconsum al seu centre de Tortosa

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Florette ha culminat el segon dels seus parcs fotovoltaics per a autoconsum al seu centre de producció de les Terres de l’Ebre. La instal·lació té una superfície de 4.640 m2 de les quals 694 m2 estan ubicades sobre les marquesines de l’aparcament i 3.946 m2 instal·lades sobre el terra a diversos terrenys annexos a l’edifici del centre de producció de Tortosa. Aquesta instal·lació permetrà generar prop d’un quart de l’energia que necessita el centre (24%) i el seu impacte equival a evitar més de 336 tones de CO2 a l’any.

Aquest parc forma part del projecte d’energia renovable per autoconsum de Florette, que està duent a terme en quatre dels seus centres de producció -Navarra, Múrcia, Tarragona i Toledo-, amb un total de 6,4 MWp de potència instal·lada i 40.000m² de superfície, i l’impacte del qual equival a evitar més de 2.200 tones de CO2 a l’any, aproximadament el consum de 2.800 cases de mitjana.

«Florette aposta per la cura del planeta mitjançant un model energètic lliure de carboni. Aquest projecte -la segona fita del qual és la culminació del parc fotovoltaic de Terres de l’Ebre, després del ja culminat a Noblejas (Toledo)-, suposa un pas més en l’autoproveïment d’energia neta» assenyala Sonia Muro, responsable de Sostenibilitat Mediambiental de Florette.

Florette ha desenvolupat des de fa anys la seua pròpia Política de Gestió i Protecció del Medi Ambient i aposta per la millora contínua en el seu compromís d’optimització econòmica i mediambiental en tècniques i processos, tant en els seus camps de cultiu com en els centres de producció. Totes les mesurades posades en marxa per Florette, amb els seus avenços i resultats, es recullen en la Memòria de Sostenibilitat que s’acaba de publicar.

Les mesures d’energia neta s’engloben en els objectius de la companyia per a la reducció de l’impacte ambiental i la promoció de l’economia circular, centrats en la reducció de les emissions, però també en altres aspectes com l’aigua, la biodiversitat, la reducció de residus o el malbaratament alimentari. Per a això, Florette posa la innovació al servei de la sostenibilitat amb l’objectiu d’optimitzar els recursos, per exemple, referent a la cadena de fred o els consums d’aigua.

«Partim que la nostra manera d’operar és en els nostres centres de producció situats al costat dels camps de cultiu propis i als seus clients, amb el que es fomenta el consum local i es garanteix la frescor del producte, reduint el transport i també les emissions de CO2» assenyala Sonia Muro. «A partir d’allà el nostre objectiu és la nostra empremta de carboni en un 35% per a 2035. El 2023 vam reduir un 4,3% l’empremta de carboni respecte a l’any anterior», afegeix.