Tortosa rep 150.000 euros per connectar la Via Verda amb Ferreries

L'Ajuntament de Tortosa ha aconseguit una subvenció de 150.000 euros del Servei Català de Trànsit, en el marc de la convocatòria d'ajuts de la Generalitat de desenvolupament d'actuacions vinculades a la mobilitat segura, sostenible i intel·ligent, per connectar la Via Verda de la Val de Zafan amb l'avinguda de l'Estadi i l'adequació i senyalització del carril bici des de la nova rampa d'accés a la Via Verda fins al complex WIN i els instituts Dertosa i de l'Ebre. Així ho va avançar dijous l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, en la presentació del procés participatiu del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.

El projecte de connexió de la Via Verda amb el barri de Ferreries consistirà en la construcció d'una rampa d'accés per a bicicletes i vianants entre l'antic pont del ferrocarril i l'avinguda de l'Estadi. Una rampa que tindrà una amplada útil de 2 metres i permetrà el doble sentit de circulació.

Una actuació que es complementarà amb l'adequació i senyalització del carril bici de l'avinguda de l'Estadi, que es refarà i se li donarà el mateix tractament des de la nova rampa de la Via Verda fins al complex Win i els instituts de Ferreries. El recorregut que disposarà de paviments podo tàctils i semàfors amb so per a persones amb discapacitat visual. A més es reduirà la velocitat a un màxim de 20 km/h a la via per la qual discorre el carril bici.

Pel que fa al cost d'aquesta actuació és de 190.000 euros. «Treballem per ampliar la xarxa de carrils bici que actualment està fragmentada i connectar-la amb l'objectiu d'aconseguir una mobilitat més segura i sostenible», ha dit l'alcalde.

Quant al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Tortosa és un document estratègic a sis anys vista per planificar la mobilitat del municipi, amb l’objectiu d’aconseguir que els desplaçaments siguin el màxim de sostenibles, eficients i adaptats a les necessitats de la ciutadania. Ahir al vespre va fer-se la primera sessió pública de presentació de la diagnosi del pla, que a partir de la setmana vinent es podrà consultar al web municipal, així com fer-ne suggeriments.

Segons la diagnosi del pla, a Tortosa es realitzen 113.236 desplaçaments diaris, dels quals el 76,5% són interns i el 23,5% de connexió. S'ha detectat també que el vehicle privat és el mode de transport predominant, mentre que l’ús del transport públic és poc significatiu; la important àrea de vianants del nucli històric; una xarxa de carrils bici fragmentada o l’absència d’integració tarifària.

Finalment, el document s'ha traslladat a la Generalitat per a l’elaboració de l'estudi ambiental estratègic i una vegada l'Ajuntament rebi l’informe favorable es portarà a aprovació al ple.