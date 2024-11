Norma Pujol renuncia a la direcció de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Norma Pujol ha presentat la renúncia a la direcció de l'IDECE (Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre), càrrec que exercia des del setembre de 2023. Com ha explicat per la xarxa X, ha anunciat la dimissió a la conselleria de Territori abans que es faci el relleu al capdavant de l'organisme per part del Govern, com també va fer Joan Alginet amb la presidència del CAT (Consorci d'Aigües de Tarragona).

Pujol celebra haver culminat el projecte Life MigratoEbre amb l'execució de la rampa de peixos de l'assut de Xerta i Tivenys, en aquests últims mesos. La fins ara directora de l'IDECE s'ha acomiadat del càrrec amb una visita a la infraestructura amb tots els agents implicats al projecte durant una dècada.