GEPEC-EdC denuncia «greus» afectacions a la biodiversitat en les obres a la llacuna de les Olles

GEPEC-EdC ha denunciat les actuacions que ha fet l'Ajuntament de l'Ampolla a la llacuna de les Olles del Delta de l'Ebre, perquè han pogut provocar «preocupants i greus impactes ambientals» i una afectació «molt severa» a la biodiversitat, a espècies protegides i amenaçades i a l'hàbitat.

L'actuació es va fer la primera quinzena d'agost, per arranjar els accessos a miradors de fauna i flora i condicionar els itineraris al voltant de la bassa. L'entitat ambientalista alerta que els treballs van coincidir amb la nidificació d'espècies d'ocells protegides. També asseguren «tenir constància» d'afectacions a espècies vegetals per la presència de màquines pesants, els moviments de terres i la trituració dels enderrocs generats.

Segons avisa GEPEC-EdC, les obres a la llacuna de les Olles van coincidir amb la nidificació d'ocells com el bitó (Botaurus stellaris), en gravíssim perill d'extinció i que compta amb els màxims nivells de protecció, o altres espècies com l'agró roig (Ardea purpurea), el bernat pescaire (Ardea cinerea), l'esplugabous (Bubulcus ibis), el martinet blanc (Egretta garzetta), o el martinet de nit (Nycticorax nycticorax), totes espècies protegides per la llei.

L'entitat també denuncia que s'han eliminat espècies vegetals, com rodals de trencadalla (Kosteltzkya pentacarpa), «una raresa botànica de gran importància ecològica», que és l'única espècie europea del gènere que no està en ambients tropicals. L'espècie només es troba a les Olles del Delta de l'Ebre i la llacuna de la Ricarda, al delta del Llobregat. És una espècie inclosa en el Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya, en la directiva 92/43 de la UE, i en el conveni de Berna sobre protecció de flora i fauna silvestre.

Des del GEPEC-EdC consideren «especialment preocupants i greus» que aquestes afectacions passin en un espai natural de protecció especial i recrimina a la direcció del Parc Natural del Delta de l'Ebre que ha de «vetllar per la protecció i conservació d'aquestes espècies i dels seus hàbitats». L'entitat ecologista ha presentat denúncies davant la direcció del Parc Natural i a la direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.