Tortosa comença la construcció de les noves llars d'infants públiques i les obrirà el curs vinent

Les obres de les noves llars d'infants de la ciutat de Tortosa ja estan en marxa. Les excavadores ja han començat a preparar el terreny als solars dels carrers Ferran d'Aragó, al Temple, i Joan Sebastià Elcano, a Ferreries.

L'empresa adjudicatària, Vent i Sol, aixecarà alhora les dues edificacions de planta baixa, de 368 metres quadrats - amb quatre aules, office, espais d'administració i un pati central-, i una capacitat per a 74 infants cadascuna.

L'alcalde Jordi Jordan ha remarcat que Tortosa deixarà de ser «l'única capital catalana» sense llars d'infants públiques i milloraran la qualitat educativa i la conciliació familiar a la ciutat. El termini d'execució de les obres és de deu mesos i estaran en funcionament el pròxim curs 25/26.

L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha destacat que en menys d'un any, s'oferiran 148 places públiques de 0 a 3 anys per millorar la qualitat educativa, la conciliació familiar i la qualitat de vida a la ciutat. Jordan ha insistit que el fet que només hi hagi llars d'infants públiques als pobles (Jesús, Campredó, Bitem, Vinallop i els Reguers), però no al nucli urbà, era un greuge per a les famílies, sobretot des que l'I2 és gratuït. «Moltes famílies quedaven fora d'aquesta possibilitat i era absolutament necessari que treballéssim en aquesta línia», ha recordat Jordan.

Les obres de les dues noves llars d'infants del Temple i Ferreries costaran 721.000 euros i 676.000, respectivament i tindran una capacitat de 74 places cadascuna - 8 infants de 0 a 1 any, 26 per a infants d'1 a 2 anys, i 40 per a infants de 2 a 3 anys -. L'Ajuntament compta amb el finançament de més d'1,1 milions d'euros de fons Next Generation d'Educació i també 370.000 euros del Pla ImpulsDipta.

Obres llestes d'aquí a deu mesos

Com ha recordat el regidor d'Obres Públiques, Jaume Bel, les obres han començat simultàniament a Ferreries i al Temple i tenen un termini d'execució de deu mesos i mig. Les obres les executa l'empresa Vent i Sol 2010 de l'Aldea. Les dues edificacions, de planta baixa, tindran un porxo amb la zona de benvinguda i collida de les famílies a cobert, espais administratius i una gran sala d'usos múltiples i quatre aules, zona de professors i monitors, cuina i un pati arbrat amb una pèrgola. L'edificació es farà amb elements «molt industrialitzats» que permet accelerar les obres i que les llars estiguin en funcionament a la tardor de l'any que ve, com està previst. Com ha assenyalat el tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Víctor Grau, paral·lelament es faran tots els tràmits i licitacions per equipar les llars i administrar les borses de personal docent i monitoratge i d'altres serveis associats.