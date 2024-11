El Consell del Baix Ebre fa tallers contra el ciberassetjament i la violència de gènere amb realitat immersiva

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha organitzat deu taller digitals per lluitar contra el ciberassetjament i la violència de gènere, en el marc del Dia contra la violència contra les dones. Amb el lema Si no ho vius, no ho sents, més de 250 alumnes d'ESO participaran en experiències immersives, sessions amb l'eina V-tools, amb ulleres de realitat virtual, que permet fer dinàmiques «per a sensibilitzar i generar empatia» en situacions de ciberassetjament i violència de gènere en l'adolescència.

En aquestes sessions també es debatrà sobre la problemàtica i se'ls donaran «eines per saber detectar i protegir-se davant de situacions d'aquest tipus». Les sessions es faran a Deltebre, l'Ametlla de Mar, Camarles, Roquetes, el Perelló i l'Ampolla.

Aquesta és una activitat promoguda pel Consell Comarcal del Baix Ebre, dins del Pla comarcal d'acció comunitària inclusiva amb «experiències de sensibilització» per al jovent de la comarca. El president comarcal Toni Gilabert ha remarcat que la violència masclista «és una problemàtica que afecta especialment els joves» i que calen «eines com aquests tallers» per «donar-li visibilitat i a combatre-la».