Cubelles i Cunit critiquen el servei «desastrós» a l’R2 Sud per l’acumulació d’incidències

Els governs de Cubelles (Garraf) i Cunit (Baix Penedès) han criticat aquest dimecres el servei «desastrós» de l’R2 Sud de Rodalies, que els últims dies suma diverses incidències. L’alcaldessa cubellenca, Rosa Fonoll, i el primer tinent d’alcalde cunitenc, Jaume Casañas, han carregat contra la Generalitat i Renfe per «deixar desemparats» aquests municipis, que ja van alçar la veu fa un mes i mig quan es va disparar el col·lapse a l’R2 Sud arran del dispositiu especial a Sant Vicenç de Calders.

«No pot ser que els trens arribin plens, sense que pugui entrar més gent a vuit parades per arribar a Barcelona», han denunciat. Exigeixen més freqüència a l’R2 Sud i la creació d’un bus exprés cap a la capital catalana per descongestionar els trens.

«El servei està col·lapsat, hi ha dies que no van els trens o que arriben a deshora», ha recalcat Casañas, que ha qualificat la situació de «poc cívica» per part de Renfe i la Generalitat. «Tenim un problema molt greu com a societat», ha insistit en una atenció a la premsa des de Cubelles, tot reclamant «una solució imminent» davant la reiteració d’avaries. L’última s’ha produït aquest dimecres al matí entre Vilanova i Sitges.

Al seu torn, Rosa Fonoll ha dit que els veïns que van a treballar o estudiar a Barcelona viuen cada dia un «martiri» per la incertesa del funcionament del servei de Rodalies. Fonoll i Casañas han criticat que Renfe i la Generalitat entomin les queixes que els traslladen «sense executar res». Els responsables locals no descarten «amenaçar» amb convocar un tall a les vies «si no hi ha un retorn eficaç» a les reclamacions.