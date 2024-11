Crema totalment una camioneta estacionada a l'Ametlla de Mar

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Dues dotacions de Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada de dimarts en un incendi d'una camioneta a l'Ametlla de Mar. L'avís l'han rebut a les 05.41 hores i s'han desplaçat fins a l'N-340 a tocar d'una nau, on estava estacionat el vehicle.

Segons ha explicat Bombers, el vehicle ha cremat completament i no hi ha hagut més afectacions. Tampoc hi ha hagut danys personals. En aquell moment el propietari no es trobava al vehicle. Els bombers han treballat durant una estona en l'incendi i després han tornat al parc.