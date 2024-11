El ple de Tortosa modifica el POUM per poder construir el nou hospital en terrenys qualificats d'inundables

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El ple de l'Ajuntament de Tortosa ha aprovat de forma inicial aquest divendres la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que ha de permetre avançar en la construcció del nou hospital en uns terrenys que es troben qualificats com a inundables.

La corporació ha aprovat per unanimitat en sessió extraordinària que s'incorpori al planejament el Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre (CUTE) havia requerit aquest tràmit al consistori el mes de setembre passat per poder aprovar el règim especial del municipi en matèria d'inundabilitat. Aquest règim especial es fonamenta en la morfologia del territori i altres condicionants ambientals i territorials.

A més, l'acord de la CUTE també indica que per a la construcció d'equipaments prohibits amb caràcter general és necessària la certificació de les administracions competents en ordenació del territori i urbanisme de l'informe d'excepcionalitat excepcional, és a dir, que no existeix cap altra alternativa d'ubicació.

De forma paral·lela, l'Ajuntament està preparant la modificació puntual del POUM per requalificar els terrenys. D'altra banda, el ple extraordinari ha aprovat dues modificacions pressupostàries. Una de 229.201 euros per transferir aportacions a Tortosaesport i diferents entitats, amb el vot favorable de tots els grups i l'abstenció de Junts. Una segona de 125.933 euros, en relació amb el tren turístic del circuit verd, aprovada per unanimitat.