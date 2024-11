«Es triga menys en anar de Tortosa a Madrid que de Tortosa a Barcelona»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

A les Terres de l'Ebre, la portaveu de la plataforma Trens Dignes, Cinta Galiana, ha coincidit amb Gómez a l'afirmar que "els usuaris ja tenien molts problemes i ara amb el tall en tenen molts més". En aquesta línia, ha subratllat que "la solució que van posar dels busos ha estat insuficient", ja que, segons considera, aquest transport alternatiu també genera "retards i esperes al mig del no-res".

"Es tarda menys en anar de Tortosa a Madrid que de Tortosa a Barcelona", ha criticat Galiana, qui ha detallat que, actualment, per anar de l'Ebre a la capital catalana es tarda tres hores i mitja. "Fa 30 anys tardàvem dues hores en arribar a Barcelona", ha recordat la portaveu de Trens Dignes, qui ha denunciat que "és ben trist que en comptes d'avançar, retrocedim".

D'altra banda, aquells usuaris que han volgut continuar apostant pel tren, Galiana ha celebrat la recuperació de l'Avant a primera hora del matí, però ha exigit, en la franja de matí, una segona freqüència des d'Ulldecona a Barcelona i que s'aturin a l'Aldea dos dels Euromed que venen de València.

Galiana també ha recordat i ha exigit la necessitat de desplegar l'Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) a l'Ebre, així com projectar al costat de l'estació de l'Aldea una estació intermodal, entre altres. Per això, ha demanat als representants del territori que pressionin, perquè "les Terres de l'Ebre no es quedin aïllades en termes de comunicacions".