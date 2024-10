El sostre d'una escola de Tortosa es trenca parcialment a causa de la DANA

Publicat per EfeRedacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han rebut en l'última hora dotze avisos per pluges a les Terres de l'Ebre, on el sostre d'una escola de Tortosa s'ha trencat de manera parcial, tot i que la majoria d'avisos són per afectacions lleus per inundacions.

Les trucades provenen en la seva majoria de les comarques del Baix Ebre i Montsià, segons expliquen a la xarxa social X.

D'altra banda, l'Ajuntament de Tortosa ha comunicat que s'han suspès per aquesta tarda les classes a tots els centres educatius amb motiu de l'episodi de pluges torrencials. També han ordenat el tancament de les instal·lacions i equipaments esportius municipals i la seva activitat.

Des del consistori es va ordenar precintar els accessos al riu i es van fer retirar els vehicles estacionats en zones pròximes als barrancs per l'arribada de la DANA.

La previsió per a aquest dijous és que la província de Tarragona i, sobretot, les Terres de l'Ebre, registrin durant tot el dia pluges que seran localment intenses i abundants, especialment a les zones properes a la costa, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya.