Renfe suspèn l’Avant entre Tortosa i Barcelona per les condicions meteorològiques

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Renfe ha anunciat que davant les condicions meteorològiques, l’Avant Exprés entre Tortosa i Barcelona no circularà aquest divendres en ambdós sentits de la marxa. D’altra banda es mantenen les afectacions dels darrers dies a causa de les pluges intenses que han assolat el sud de Catalunya.

A l’R16 el servei està suspès entre Tarragona i Tortosa i no hi ha servei alternatiu per carretera al tram afectat. A l’R15 la circulació cobreix el tram entre Barcelona i Reus. Els trens inicien o finalitzen el recorregut a la capital del Baix Camp, i no circulen més cap al sud. Tampoc hi ha servei alternatiu per carretera al tram afectat.

Pel que fa a la R17, es manté el servei suspès entre Tarragona i Salou-Port Aventura, també sense busos.La companyia ferroviària indica que en funció de com evolucionin les condicions meteorològiques s’aniran prenent noves decisions, que tant poden ser d’ampliació com de reducció del servei, amb l’objectiu de garantir la seguretat dels usuaris.