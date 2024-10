El massís dels Ports acumula 180 litres de pluja des d’aquest dimecres i quasi 300 des de diumenge

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La pluja recollida entre tot aquest dimecres i aquest dijous al matí ha estat molt irregular a Catalunya, amb més de 100 mm al massís dels Ports, a cavall del Montsià, Baix Ebre i Terra Alta. El màxim han estat els 178,7 mm acumulats a l'estació del Parc Natural dels Ports fins aquest dijous a les 10.30 hores, estació que ja porta acumulats 295 mm des de diumenge.

A Mas de Barberans s’han acumulat 114,3 litres per metre quadrat. La resta d’estacions estan per sota dels 50 litres, com Arbúcies, Breda i Viladrau, al Montseny, el Port del Comte (Solsonès) i altres punts del Ripollès, la Cerdanya, el Bages i l’àrea metropolitana.