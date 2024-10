La tempesta de la DANA deixa 105 litres d’aigua per metre quadrat als Ports

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La tempesta que acompanya la gota freda (o dana) i que assola diversos punts del país aquest dimecres ha deixat fins ara 104,9 litres per metre quadrat d’aigua al Parc Natural dels Ports, segons el recull del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

És la xifra més destaca del Principat i se situa a distància del segon registre, a Mas de Barberans (Conca de Barberà), amb 36,2 litres. A Terrassa n’han caigut fins ara 34,8 i a Vacarisses 34, mentre que a Sant Cugat del Vallès han estat 33,1.

El cabal del riu Llobregat al seu pas per Sant Joan Despí és de 181 metres cúbics per segon, un nivell considerat alt segons l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). En el marc del temporal, els Bombers han fet un centenar d’actuacions, tots per incidències de caràcter lleu. Les regions metropolitanes Nord (amb 54) i Sud (amb 24) són les que han generat més avisos.

D’altra banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les cinc de la tarda 255 trucades relacionades amb aquest episodi de pluges, que han generat 185 expedients. La majoria provenen de les comarques del Barcelonès (87), el Vallès Occidental (83) i el Baix Llobregat (22).