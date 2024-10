Detingut a Deltebre per explotació sexual, corrupció de menors i distribució de pornogràfia

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia Nacional ha detingut un home a Deltebre com a presumpte autor d'explotació sexual, corrupció de menors i distribució de material pornogràfic infantil. La investigació es va iniciar per la denúncia d'una ONG nord-americana, National Center for Missing and Exploited Children. L'organització advertia l'individu tenia diversos comptes associats a la seva terminal amb material pedòfil, amb imatges pornogràfiques amb nens i nenes molt petits.

Després de localitzar el domicili de l'arrestat i fer el registre amb l'autorització judicial, s'han trobat 1.743 imatges i 32 vídeos pedòfils en una carpeta oculta del material informàtic de la casa. Encara cal analitzar bé tot el material requisat i la investigació continua oberta.

El detingut va passar a disposició judicial. La investigació l'han dut a terme els agents del grup local de policial judicial de la Policia Nacional de Tortosa.