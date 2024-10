Desmantellen una plantació amb cinc hivernacles de marihuana a Benifallet i unes 5.000 plantes

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació amb cinc hivernacles de marihuana i unes 5.000 plantes en una finca a Benifallet (Baix Ebre). El dispositiu policial, integrat per una quarantena d'agents, ha permès detenir quatre persones en una investigació que va començar fa dos anys.

La majoria de les plantes estaven en el mateix estat de creixement, a punt de ser collides, però hi havia mig hivernacle que ja havia estat recol·lectat i estava en procés d'assecament a la planta superior d'una construcció dintre la mateixa finca, on els investigats no hi vivien però sí que hi tenien un matalàs i un lavabo.

L'ACN ha acompanyat els Mossos en aquest dispositiu, que ha incorporat per primer cop drons i agents de la unitat aquàtica, ja que la finca està a la vora del riu i a prop de l'embarcador. Els investigats, de fet, havien utilitzat barques per accedir a la plantació, tot i que els Mossos els han vist aquest dijous moure's en cotxe en un camí pròxim als hivernacles just abans de l'entrada dels agents a la finca, la qual té un accés motoritzat complicat.

Els investigadors estan pendents ara de poder parlar amb el propietari de la finca per esclarir si aquesta estava ocupada o bé estava llogada. Una de les principals dificultats de l'operatiu ha estat precisament l'accés a la finca, tal com ha afirmat el sergent cap de la unitat d'investigació de Tortosa, Eduardo Manuel Gil. «El disseny del dispositiu està encaminat per minimitzar els riscos que es puguin fugir els investigats», ha puntualitzat. Tot i això, en veure's sorpresos, els quatre arrestats han intentat escapar-se, sense èxit.

Una investigació a llarg termini

La investigació va començar fa dos anys. Els Mossos van conèixer l'existència d'aquesta plantació gràcies a un patrullatge. No van poder actuar en aquell moment perquè la collita ja estava feta. L'any passat no hi va haver producció, i enguany han hagut d'avançar el dispositiu justament per evitar que els investigats se'ls hi avancessin. En aquest temps, els Mossos han anat controlant accessos i camins i s'han esperat a conèixer les rutines dels investigats per actuar. Fa dos anys hi havia només dos hivernacles, però ara s'havia augmentat la infraestructura fins arribar als cinc.

Els detinguts tenen entre 30 i 55 anys i estan acusats per ara d'un delicte contra la salut pública. Els Mossos no han necessitat una ordre judicial perquè no estaven entrant en cap domicili, però sí que s'han coordinat amb la judicatura. Tenien, a més, autorització per destruir les plantes in situ. Ho han fet amb una trituradora a través d'un servei extern. «Amb les condicions de l'accés que tenim per via terrestre i el cost que hauria suposat treure les plantes amb barca, les destruirem in situ excepte el mostreig, que ens l'emportem», ha indicat Gil. Amb aquest mostreig, els agents podran determinar quin benefici hauria suposat la droga en cas d'arribar al mercat negre.

Segons fonts de Mossos, comptant les plantes localitzades aquest dijous, al conjunt de la Regió Policial de les Terres de l'Ebre s'han intervingut prop de 50.000 plantes de marihuana en 26 operatius relacionats amb aquest àmbit en el que portem d'any.