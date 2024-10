El CAT inaugura a l'Ampolla la fotovoltaica més gran de l'Estat en el sector del tractament d'aigua

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) ja es produeix amb panells solar el 10% de l'energia que requereix tota la seva activitat. El CAT es proposa incrementar aquest percentatge fins al 15% el 2027. Planteja assolir-ho amb projectes «innovadors i pioners» com el que treballen amb la Comunitat de Regants de l'Esquerra del Delta, una iniciativa «en fase embrionària» per soterrar un tram de 5 quilòmetres del canal de reg i fer-ne «aprofitament energètic» instal·lant panells fotovoltaics, més de 12.000.

Seria el doble de gran que el segon parc solar d'autoconsum que acaba d'inaugurar a l'ETAP de l'Ampolla (Baix Ebre). Amb 6.667 panells fotovoltaics és la instal·lació solar més gran de l'estat espanyol del sector de transport de l'aigua.

La nova planta solar d'autoconsum del CAT cobreix un 26% de l'energia de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) de l'Ampolla on es potabilitza i es distribueix l'aigua del ministransvasament de l'Ebre a Tarragona. Amb 6.667 panells fotovoltaics amb una potència de 3,7 MW pic, produirà 5.500 MW hora. Les plaques cobreixen els 30.800 metres quadrats del dipòsit d'aigua tractada de l'ETAP, la superfície equivalent a tres camps i mig de futbol.

Amb aquesta planta, es genera un 8% del consum energètic total del Consorci i juntament amb el parc del Constantí de l'Estació de Bombament 3 (EB-3), a les oficines centrals del CAT es frega el 10% del consum energètic produït per les plantes solars, amb una potència de 4,75 MW pic instal·lada i un total de 8.569 panells solars.

Col·laboració publicoprivada

Les instal·lacions s'han fet amb la col·laboració amb Endesa, que ha assumit la inversió de 5,6 milions d'euros, a través d'un procés de licitació pública. Com ha explicat Albert Pagès, responsable d’administracions públiques i licitacions d’Endesa a Catalunya, el contracte estableix un preu fix a l'energia produïda per les instal·lacions d'autoconsum i la companyia elèctrica s'encarregarà d'operar i mantenir la planta durant 10 anys. Després la gestió passarà a mans del CAT.

Autoconsum en creixement

Com ha avançat el president del Consorci d'Aigües de Tarragona, Joan Alginet, el repte que es marca l'ens és assolir un 15% d'autoconsum energètic el 2027 i ja es treballa en nous projectes «pioners, innovadors i complementaris» a les plantes solars de l'Ampolla i Constantí. Com a beneficiari del PERTE del cicle de l'aigua de 9,5 milions d'euros, Alginet ha explicat que estan estudiant com aprofitar les infraestructures de reg del Delta de l'Ebre. D'entrada, amb el punt de captació del CAT de Campredó (Baix Ebre), per on passa el canal de l'Esquerra, s'ha plantejat a aquesta Comunitat de Regants el soterrament de part dels trams dels canals, uns 5 quilòmetres, per a fer aprofitament energètic fotovoltaic. El projecte està «en fase embrionària i prèvia» però el CAT es compromet a treballar perquè es pugui fer «en un futur», «per continuar avançant».

Mig milió d'euros d'estalvi

El CAT podrà estalviar prop de mig milió d'euros en la compra directa d'energia a tercer i no descarta «ajustar el preu de la tarifa als consorciats» durant els pròxims anys. L'ens subministra aigua potable captada de l'Ebre a 69 municipis i 27 indústries, sobretot de Tarragona. El Consorci té un acord amb Endesa Energia, la comercialitzadora del grup Endesa, per consumir un 100% d'energia verda. El contracte acaba el 2026 i també garanteix que el 72,3% del cost de l'energia tingui un preu competitiu i es pugui reduir el cost energètic.

Exemple a seguir

Tant Albert Pagès d'Endesa, com la directora general de Transició Hídrica, Concha Zorrilla, que ha inaugurat la nova planta fotovoltaica a l'Ampolla, han destacat la infraestructura com «exemplar» i han animat altres administracions públiques, i també els particulars a optar per l'autoconsum, i la producció energètica. Zorrilla ha insistit que cal invertir en la descarbonització dels serveis del cicle de l'aigua que a la vegada afavoreix la lluita contra la sequera persistent. La planta del CAT genera energia neta i renovable equivalent al consum de prop de 1.600 llars i estalviarà prop de 1.500 tones de diòxid de carboni cada any. La xifra incrementa a les 1.900 tones anuals comptant la planta de Constantí.