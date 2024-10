Empresaris de l'Ebre debaten sobre l'aplicació de la IA en la 27a Trobada d'Economia de la URV

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Intel·ligència Artificial (IA) ha centrat la 27a Trobada d'Economia de les Terres de l'Ebre del campus ebrenc de la URV. Les ponències han contat què és i quin recorregut li queda, quines aplicacions pràctiques té i quins criteris ètics requereix.

L'interès i el gran nombre d'inscripcions del teixit empresarial ebrenc, a més dels habituals estudiants que hi participen, ha posat de manifest que la IA obre noves oportunitats de negoci per a tots els sectors productius, com ha destacat Xavier Farré, director del Campus. La jornada l'ha obert Aïda Valls, professora del departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV i experta en IA. Valls ha dit que el repte és «aprendre a fer-la funcionar» i que s'usi amb molta transparència.

Com ha detallat Farré, la Jornada d'Economia s'ha basat en diferents components de la nova tecnologia de la IA, la seva creació i desenvolupament, les seves aplicacions tecnològiques i l'ètica d'ús, i la posada en pràctica amb casos reals en la salut o l'educació que s'han contat en la taula rodona que ha tancat l'acte.

La jornada ha començat parlant de la creació i desenvolupament de la intel·ligència artificial, des dels anys seixanta fins ara, que ha impartit Aïda Valls, professora del departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV, cap del grup d'IA avançada d'Itaca i doctora en aquesta matèria. Com ha remarcat Valls, la revolució de la IA s'ha desfermat en pocs anys i està revolucionant la forma de treballar.

Tot i el vertigen que pot generar, la doctora en IA ha remarcat que «no se li pot atribuir coses que en realitat no fa», encara que sembla que la relació amb ella sigui «molt diferent» del que es coneixia fins ara. «No és capaç d'entendre, per molt que ens respongui coses molt coherents. No entén el que està fent i es pot equivocar. No sap que s'està equivocant. Per tant, no ens ho està dient», ha insistit la professora de la URV.

En aquest sentit, Valls ha assenyalat que «el perill» són les dades esbiaixades o segmentades amb què treballa i que requereix «aprendre a fer-la funcionar». Més enllà d'establir criteris ètics des del camp de la recerca i dels desenvolupadors de la IA, també els usuaris han d'aprendre a fer-ne un ús correcte per treure-hi rendiment. Valls té clar que és una tecnologia transversal i equitativa que «obre un munt de possibilitats» a tots els territoris i persones, «estiguis on estiguis i en el context que en aquell moment et moguis».