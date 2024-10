Un cotxe surt de la via a l'Ampolla i cau 10 metres per una zona de bancals

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han treballat aquesta nit de dilluns en un accident de trànsit a l'Ampolla a la carretera secundària IBB-3 en direcció Cap Roig. L'avís l'han rebut a les 22.42 hores i s'han desplaçat fins la zona amb quatre dotacions.

Allí un turisme ha sortit de la via en una corba i ha caigut uns 10 metres per una zona de bancals, en un petit barranc. Els bombers han procedit a assegurar el vehicle i han gestionat un garrofer que ha caigut a sobre del cotxe. Durant la sortida de via, el vehicle s'ha endut un pal telefònic que ha quedat tombat. Cap persona ha resultat ferida.

Els Bombers han balizat la zona i la Policia Local se n'ha fet càrrec. També han alertat a la companyia telefònica pels cables malmesos.