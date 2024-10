Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Tortosa preveu enllestir el futur escorxador el 2026. Els treballs d'enderrocament de tota la nau, que va patir un incendi al febrer, s'allargaran quinze dies. Segons l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, s'està treballant en l'avantprojecte per construir les noves instal·lacions que s'ubicaran al mateix espai.

«De la desgràcia intentarem fer-ne una oportunitat. El nou escorxador serà un espai molt més modern i adaptat als temps actuals», ha afirmat. El projecte, finançat per les assegurances, tindrà un cost d'uns dos milions d'euros. Per contra, el consistori es fa càrrec les necessitats sobrevingudes del sinistre, que obliga als usuaris de l'escorxador haver de traslladar-se fins a Borriana per tenir aquest servei.

Les instal·lacions de l'escorxador, al polígon industrial del Baix Ebre de Campredó, van patir un incendi el passat mes de febrer que van inutilitzar l'equipament. El sinistre va obligar a traslladar l'activitat en primer lloc a l'escorxador de Morella, on es va poder oferir el servei durant quatre mesos després d'arribar a un acord. El fet que els escorxadors pròxims a Tortosa no sacrifiquessin porcs va complicar l'operativa alternativa, a la qual s'han sumat complicacions en termes d'horaris amb aquest equipament, que ha fet que finalment, els usuaris es desplacin fins a l'escorxador de Borriana per poder treballar.

Es tracta d'unes necessitats sobrevingudes, les despeses de les quals ha assumit l'Ajuntament de Tortosa de forma transitòria. Els costos del trasllat d'animals vius, el retorn de les canals i l'emmagatzematge de la carn en cambres frigorífiques ascendeixen fins als 100.000 euros aproximadament.

Des d'aquesta setmana, les màquines excavadores treballen per enderrocar el conjunt de la nau de l'antic escorxador de Tortosa, unes obres que es preveu que s'allarguin quinze dies. Pel que fa al futur equipament, des del consistori tortosí han afirmat que ja s'està treballant en l'avantprojecte que ha de definir com serà l'espai. La previsió, més enllà d'enllestir-lo en dos anys, inclou la voluntat d'aixecar un escorxador «més modern» per donar un «millor servei» a partir del primer semestre de 2026. D'aquesta manera, aquest dijous a la tarda es farà una reunió on s'espera que es posin damunt de la taula «propostes interessants» des de l'àmbit de la transició energètica, entre altres àmbits.

Arran de l'incendi, seran les companyies d'assegurances qui costegin la construcció després que aquestes es cremessin en l'incendi de principis d'any, unes obres que calculen que podrien ascendir als dos milions d'euros.

El nou escorxador

D'altra banda, el gerent de l'escorxador, Valentí Valdepérez, ha confirmat que tenen la voluntat de mantenir el nombre d'usuaris de l'equipament -una cinquantena d'empreses càrniques i carnissers de les Terres de l'Ebre i voltants- i la capacitat de produir un milió de tones de carn anuals, si bé no tanca la porta al fet que es pugui plantejar una ampliació a llarg termini.