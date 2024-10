Tortosa paga una sanció per «un error administratiu» en la contractació de l'anterior cap de premsa

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Tortosa ha pagat una sanció per la contractació de l'anterior cap de premsa del consistori. L'alcalde Jordi Jordan ha detallat que es va produir «un error administratiu» perquè es va emetre una factura per pagar la feina feta a l'excap de premsa, que va renunciar al càrrec al cap de pocs dies de acceptar-lo, però no se'l va donar d'alta a la Seguretat Social.

Junts per Tortosa va denunciar públicament la situació i després, Inspecció de Treball va rebre una denúncia anònima sobre el cas. L'alcalde Jordan ha acusat el grup de fer «oposició destructiva» i els ha retret presumptes irregularitats en el procés de selecció de la tècnica de comunicació de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús en l'anterior mandat.

En un comunicat, Junts per Tortosa ha criticat que no se'ls hagi compartit informació sobre l'expedient d'Inspecció de Treball, iniciat aquest febrer. Segons el grup, la infracció està tipificada com a greu i comporta una multa que s'eleva fins als 4.647,09 euros. El consistori, per la seva part, afirma que ja ha pagat la sanció.

Alhora, el partit de l'oposició assenyala altres contractacions on afirmen que es van cometre presumptes irregularitats. Concretament, Junts fa referència al nou gerent de la societat Tortosa Esport, Jesús Auré. L'alcalde Jordi Jordan ha lamentat l'oposició destructiva que du a terme Junts per Tortosa i ha assenyalat també presumptes irregularitats el procés de selecció de la tècnica de comunicació de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, que va tenir lloc mentre Meritxell Roigé era alcaldessa.

El batlle ha posat en dubte el principi d'imparcialitat del procés, ja que un dels membres del tribunal de selecció era un antic càrrec de confiança del partit i la persona seleccionada havia format part de les llistes electorals de Roigé. Per tot plegat, Jordan ha criticat que Junts per Tortosa actuï «amb cinisme» per «desgastar el govern municipal».

Pel que fa a la contractació del nou cap de gabinet del consistori, un procés que s'ha allargat a causa de les al·legacions presentades per Junts per Tortosa, Jordan ha subratllat que els informes emesos tant per secretaria com per intervenció determinen que els expedients són correctes i no s'ha infringit el dret de cap regidor.