Desmantellen un punt de producció i emmagatzematge de drogues a Deltebre

Un agent dels Mossos d'Esquadra i un altre de la Policial Local de Deltebre durant l'operatiu fer per desmantellar un magatzem on es produïen i distribuïen drogues.

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Deltebre van desmantellar un punt d'emmagatzematge de drogues en aquest municipi del Baix Ebre el 27 de setembre passat. Aquest dimarts al migdia, els Mossos han detingut un home, de 33 anys, en aquesta mateixa localitat com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues.

En l'operatiu, fet fa dues setmanes, els policies van localitzar sis quilograms d'haixix repartits en 66 tauletes valorades en més de 41.000 euros en el mercat il·lícit. A més, van trobar-hi 368 grams de cabdells de marihuana valorats en 2.300 euros més. El magatzem també tenia làmpades, transformadors elèctrics, tubs, ventiladors, filtres, adobs i altres materials per afavorir el creixement de les plantes.

Els investigadors van detectar que el magatzem també servia per preparar la distribució i venda al detall, ja que hi van intervenir dues bàscules, picadors per esmicolar marihuana i petites bosses de plàstic individuals, transparents i amb sistema d'autotancament.

En l'actuació, Mossos i Policia Local van buidar i traslladar tots aquests elements juntament amb vuit bicicletes, maquinària agrícola i diferents eines de treball, dos patinets elèctrics, ordinadors portàtils i altres aparells electrònics, instruments i equips de so, consoles de videojocs i altres objectes trobats.

Actualment, els dos cossos policials treballen conjuntament per determinar la procedència de tot aquest material amb l'objectiu de poder retornar-lo als seus lícits propietaris, ja que podria haver estat sostret durant els darrers dos o tres anys al mateix municipi de Deltebre.

L'home ha estat detingut aquest dimarts al migdia com a presumpte responsable d'utilitzar aquest magatzem en desús com a punt de producció i emmagatzematge de substàncies estupefaents, així com de possibles objectes robats. L'arrestat passarà a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa en les pròximes hores.