L'Ajuntament de Tortosa congelarà impostos i taxes l'any vinent

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Tortosa congelarà els impostos i taxes municipals el pròxim 2025 després d'haver constatat una «millora de l'escenari econòmic» durant els últims mesos. Segons l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, la contenció de la inflació, l'estabilització dels preus de l'energia o la baixada dels tipus d'interès han portat a aquest nou escenari.

El projecte d'ordenances fiscals, que serà sotmès a votació en un ple extraordinari el pròxim 21 d'octubre, incorpora també una bonificació del 10% del rebut de les escombraries als domicilis que comenci a fer la recollida selectiva porta a porta. El consistori posarà en marxa una prova pilot d'aquest nou sistema a partir durant aquest mes de novembre i al llarg d'un any a l'EMD de Campredó.

«L'any passat vam tenir una situació molt complicada: l'increment de costos bancaris, de l'energia i de personal. L'escenari econòmic ha millorat i la inflació també. Els preus de l'energia s'estabilitzin i amb la instal·lació de plaques solars reduirem el cost per a l'Ajuntament. Hi ha la previsió que els tipus d'interès baixin. Això ens permet la congelació i incorporar bonificacions», ha manifestat Jordan en la presentació del projecte d'ordenances fiscals per a l'any vinent.

Tot i que no ha concretat amb xifres aquest escenari, ha recordat que a l'hora de preparar els pressupostos, que estaven prorrogats des de 2022, van haver de comptar amb un increment dels interessos de 200.000 a 1 milió d'euros i que, arran de la reformar laboral, els costos de personal es van disparar un milió d'euro més. També l'actualització del romanent que s'arrossegava des del temps de la pandèmia de la covid 19. «No va ser fàcil ni de grat per al govern municipal, al contrari», ha apuntat l'alcalde, en referència a la pujada anunciada per aquest 2024.

Ara, per contra, el govern municipal es planteja introduir algunes bonificacions i plantejar, en el futur, possibles reduccions de la càrrega fiscal a la ciutadania. La principal novetat que incorporaran les noves ordenances, de fet, serà la bonificació d'un 10% de la taxa d'escombraries als titulars d'habitatges que apliquin la recollida selectiva porta a porta. La implantació del sistema, un «compromís» del govern, segons ha recordat Jordan, començarà aquest novembre amb una prova pilot d'un any a l'EMD de Campredó.

Reduir la fracció resta

S'ha elegit aquest nucli per la tipologia d'habitatges, que permeten posar en marxa el sistema, que pretén reduir de forma significativa la recollida de fracció resta. Aquests són, precisament, els residus que més penalitzen els ajuntaments, que han de complir legalment de forma obligada l'equilibri de costos en la prestació del servei de recollida de la brossa. En aquest sentit, la millora calculada hauria de permetre cobrir llargament els costos d'aquest 10% de reducció de la taxa, segons els càlculs del govern municipal tortosí.

La idea del consistori és estendre aquest sistema a totes les parts del municipis on es pugui dur a terme de forma efectiva, tenint en compte les dificultats que representa en els casos de grans edificis -a la llarga, l'aposta és també per implantar contenidors intel·ligents-. Segons la regidora d'Hisenda, Maria Jesús Viña, aquestes no seran les úniques mesures per fomentar el reciclatge i ha recordat que l'evolució del porta a porta i les bonificacions, com a prova pilot, s'hauran d'avaluar al llarg del temps. L'alcalde s'ha compromès també a actualitzar el padró per al pagament de la taxa d'escombraries perquè arribi als habitatges que no fan el pagament.

Per últim, la taxa d'escombraries incorpora un últim canvi. Fa referència a la superfície mínima per la qual locals i magatzems sense activitat comercial i industrial pagaven la taxa. Fins aquests moments, els més grans de 40 metres quadrats havien d'abonar 378 euros anuals. L'ordenança elevarà aquest límit als 70 metres quadrats, superfície fins la qual els propietaris hauran de pagar 138,8 euros aquest 2025.