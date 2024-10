Adjudicades les obres de les noves llars d'infants de Tortosa per prop d'1,4 MEUR

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Tortosa ha adjudicat la construcció de les dues llars d'infants municipals a l'empresa Vent i Sol. El centre de Ferreries s'ha adjudicat per un import de 676.064,65 euros, i el del Temple per 721.098,60 euros. El termini d'execució és de deu mesos i mig en els dos casos.

Amb aquestes dues llars d'infants «es cobrirà la manca d'oferta de places públiques a la ciutat a partir del curs 2025-2026», com ha remarcat l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan. Les escoles infantils estan cofinançades amb subvencions per al finançament d'infraestructures, equipament i funcionament de les noves places del primer cicle d'educació infantil en centres públics, en el marc dels fons europeus Next Generation, i de la Diputació de Tarragona.

La llar d'infants de Ferreries s'ubicarà al carrer Joan Sebastià Elcano i la del Temple al carrer Ferran d'Aragó. Seran dues edificacions de planta baixa amb una superfície de 367,85 metres quadrats. Cada llar disposarà de 74 places, distribuïdes en un grup de menors d'un any (8 infants), dos grups d'un a dos anys (26 infants) i dos grups d'infants de dos a tres anys (40 infants).