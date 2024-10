Comencen les obres del circuit cicloturístic de les muralles de Tortosa

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres del nou circuit verd de les muralles de Tortosa ja han començat. El nou itinerari cicloturístic tindrà uns 3 quilòmetres i l'adequació costarà 529.980 euros. Està inclosa en el pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions, subvencionada pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme a través dels fons Next Generation.

Els treballs, que duraran 19 setmanes, han començat a la zona de la Torreta de Remolins, on s'habilita un aparcament amb zona de descans ombrada, punts de recàrrega de bicicletes elèctriques amb marquesines amb panells fotovoltaics, una font d'aigua. Les obres també preveuen la millora dels col·lectors de l'aigua pluvial, que es dirigirà a una cuneta vegetada per evitar erosionar el conjunt emmurallat.

En paral·lel als treballs a la Torreta, es farà la senyalització del fortí d'Orleans, a l'altre extrem de l'itinerari. Allí està previst habilitar un altre espai d'aparcament amb els mateixos serveis que a Remolins. Al portal de Tarragona i el fortí de Bonete es retiraran les espècies vegetals invasores i s'hi construirà un aparcament de bicicletes.

En tot el traçat es millorarà l'arbrat i les jardineres i s'eliminaran les espècies vegetals al·lòctones. També es millorarà l'enllumenat a tot el circuit. El circuit verd serà un actiu més per «fer valer» el conjunt emmurallat de Tortosa, com ha destacat l'alcalde Jordi Jordan, i «donar impuls» a la candidatura a Patrimoni Mundial del conjunt fortificat per part de la UNESCO que lidera la ciutat.