Lo Planter i l'Aula Terra ofereixen un curs per aprendre el «Folklore tortosí»

Les escoles de Lo Planter i l'Aula de Música de la Terra, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa, ofereixen un curs per aprendre a «cantar, tocar i ballar lo Folklore tortosí». La directora de Lo Planter, Carme Balagué, i el coordinador de l'Aula Terra, Arturo Gaya, han presentat la formació, un curs de 15 hores reconegut pel departament d'Educació, que impartiran coordinadament el professorat dels dos centres.

Hi haurà classes de conjunt instrumental, cant i ball els dies 26 i 27 d'octubre. El curs començarà divendres 25 d'octubre amb una taula rodona sobre el llibre de Joan Moreira, «la font» de la que «tenen la sort de beure» els grups de música tradicional. Les inscripcions es poden fer a través del web de les dues escoles.

El curs del Folklore tortosí és la primera vegada que s'imparteix però els seus promotors confien que tingui continuïtat. Les danses populars i tradicionals s'ensenyaran amb els professors més experts de diferents gèneres del territori com la jota, el fandango i el bolero. La regidora de Cultura de Tortosa, Mar Lleixà, ha destacat que tant Lo Planter com l'Aula Terra treballin per «mantenir i adaptar als temps actuals» aquesta tradició cantada i ballada i es doni a conèixer «un univers cultural singular i identitari» de la ciutat i l'Ebre.

El coordinador de l'Aula Terra, Arturo Gaya, ha assenyalat la importància de la formació per tenir relleu i complir amb el «deure de compartir» tot el que els artistes consolidats de les músiques tradicionals han après. Les escoles han escollit el «Folklore Tortosí» perquè és en l'obra del folklorista Joan Moreira que han trobat «les fonts d'on beure».

La directora de Lo Planter, Carme Balagué, ha reconegut que se senten «molt motivats i engrescats» per fer aquestes «activitats conjuntes» i oferir el coneixement fusionat de les dues institucions. Al curs hi haurà els professors Arturo Gaya, Pere Gumbau, Cati Plana, Sergi Trenzano, Sergi Molina, Cristòbal Aixendri, Pau Puig, Josep Garcia, Òscar Antolí (amb molt bagatge d'altres territoris) i Carme Balagué.